Pesquisa Real Time Big Data para o Senado no Ceará traz Cid e RC

Cid Gomes, Roberto Cláudio, Alcides Fernandes, Priscila Costa e Chiquinho Feitosa

Apesar de dizer que não irá concorrer à reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) lidera numericamente as intenções de votos para o Senado Federal em todos cenários em que aparece na pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira, 29. Confira a pesquisa abaixo. Na maioria dos cenários, Cid aparece com 21% e a maior porcentagem obtida por ele chega a 29%. Nos quadros, ele fica a frente do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), em um primeiro cenário com 18%. Em 2026, serão duas cadeiras em disputa.

No único recorte sem Cid Gomes, RC lidera 19%. Ele vem seguido de Capitão Wagner que tem 15%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais e para menos, eles estão tecnicamente empatados. Foram entrevistadas 1200 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro em estilo estimulado e a pesquisa divulgada pela CNN Brasil. Confira a pesquisa de intenção de voto para o Senado Federal: Cenário 1 Cid Gomes (PSB) - 21%

Roberto Cláudio (sem partido) - 18%

Alcides Fernandes (PL) - 14%

Capitão Wagner (União) - 14%

Priscila Costa (PL) - 9%

Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 9%

Nulo/Branco - 7%

Não sabe/Não respondeu - 8% Cenário 2 Cid Gomes (PSB) - 21%

Roberto Cláudio (sem partido) - 16%

Alcides Fernandes (PL) - 14%

Capitão Wagner (União) - 14%

José Guimarães (PT) - 11%

Priscila Costa (PL) - 9%

Nulo/Branco - 7%

Não sabe/Não respondeu - 8% Cenário 3 Cid Gomes (PSB) - 20%

Roberto Cláudio (sem partido) - 16%

Alcides Fernandes (PL) - 14%

Eunício Oliveira (MDB) - 13%

Capitão Wagner (União) - 13%

Priscila Costa (PL) - 9%

Nula/Branco - 7%

Não sabe/Não respondeu Cenário 4 Roberto Cláudio (sem partido) - 19%

Capitão Wagner (União) - 15%

Alcides Fernandes (PL) - 14%

José Guimarães (PT) - 12%

Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 11%

Priscila Costa (PL) - 9%

Nulo/Branco - 10%

Não sabe/Não respondeu - 10% Cenário 5 Cid Gomes (PSB) - 29%

Roberto Cláudio (sem partido) - 22%

Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 15%

Priscila Costa (PL) - 13%

Nulo/Branco - 10%

No bolo aparece Alcides Fernandes (PL) com 14%, empatado com o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), à frente da também bolsonarista Priscila Costa (PL), que teve 9% assim como Chiquinho Feitosa (Republicanos). José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB) nos cenários em que estão inseridos ficam em empate técnico com outros.