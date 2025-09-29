Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa Real Time Big Data para o Senado no Ceará traz Cid e RC

Pesquisa Real Time Big Data: Cid lidera Senado, RC bem colocado e bolsonaristas no bolo

Em cinco cenários, o atual senador lidera em todos, embora diga que não irá concorrer
Atualizado às Autor Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves Autor
Apesar de dizer que não irá concorrer à reeleição, o senador Cid Gomes (PSB) lidera numericamente as intenções de votos para o Senado Federal em todos cenários em que aparece na pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira, 29. Confira a pesquisa abaixo.

Na maioria dos cenários, Cid aparece com 21% e a maior porcentagem obtida por ele chega a 29%. Nos quadros, ele fica a frente do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), em um primeiro cenário com 18%. Em 2026, serão duas cadeiras em disputa.

LEIA TAMBÉM | Elmano lidera contra RC, Girão e Capitão e empata com Ciro

No único recorte sem Cid Gomes, RC lidera 19%. Ele vem seguido de Capitão Wagner que tem 15%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais e para menos, eles estão tecnicamente empatados. Foram entrevistadas 1200 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro em estilo estimulado e a pesquisa divulgada pela CNN Brasil.

Confira a pesquisa de intenção de voto para o Senado Federal:

Cenário 1

  • Cid Gomes (PSB) - 21%
  • Roberto Cláudio (sem partido) - 18%
  • Alcides Fernandes (PL) - 14%
  • Capitão Wagner (União) - 14%
  • Priscila Costa (PL) - 9%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 9%
  • Nulo/Branco - 7%
  • Não sabe/Não respondeu - 8%

Cenário 2

  • Cid Gomes (PSB) - 21%
  • Roberto Cláudio (sem partido) - 16%
  • Alcides Fernandes (PL) - 14%
  • Capitão Wagner (União) - 14%
  • José Guimarães (PT) - 11%
  • Priscila Costa (PL) - 9%
  • Nulo/Branco - 7%
  • Não sabe/Não respondeu - 8%

Cenário 3

  • Cid Gomes (PSB) - 20%
  • Roberto Cláudio (sem partido) - 16%
  • Alcides Fernandes (PL) - 14%
  • Eunício Oliveira (MDB) - 13%
  • Capitão Wagner (União) - 13%
  • Priscila Costa (PL) - 9%
  • Nula/Branco - 7%
  • Não sabe/Não respondeu

Cenário 4

  • Roberto Cláudio (sem partido) - 19%
  • Capitão Wagner (União) - 15%
  • Alcides Fernandes (PL) - 14%
  • José Guimarães (PT) - 12%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 11%
  • Priscila Costa (PL) - 9%
  • Nulo/Branco - 10%
  • Não sabe/Não respondeu - 10%

Cenário 5

  • Cid Gomes (PSB) - 29%
  • Roberto Cláudio (sem partido) - 22%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos) - 15%
  • Priscila Costa (PL) - 13%
  • Nulo/Branco - 10%
  • Não sabe/Não respondeu

No bolo aparece Alcides Fernandes (PL) com 14%, empatado com o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), à frente da também bolsonarista Priscila Costa (PL), que teve 9% assim como Chiquinho Feitosa (Republicanos). José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB) nos cenários em que estão inseridos ficam em empate técnico com outros.

Em outros cenários, o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT) fica atrás de Cid, RC, Alcides, Capitão, entre 12% e 11%, acima numericamente, mas empatado com Priscila e Chiquinho.

O ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB) tem 13% no único cenário colocado. Ficando empatado com Roberto, Alcides, Wagner e Priscila.

