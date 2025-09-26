Sabino confirma saída do governo após determinação do partido

Sabino cumpre determinação do União Brasil para que filiados deixem os cargos que ocupam no governo federal

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), comunicou a saída da pasta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele anunciou que entregou nesta sexta-feira, 26, sua carta de demissão.

Lula só deve confirmar a saída de Sabino na próxima semana. O ministro deixou claro que não pretendia deixar o cargo, mas cumpre exigência do partido, que determinou que filiados deixem o governo Lula.