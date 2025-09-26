Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sabino confirma saída do governo após determinação do partido

Celso Sabino confirma saída do Ministério do Turismo após determinação do União Brasil

Sabino cumpre determinação do União Brasil para que filiados deixem os cargos que ocupam no governo federal
O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), comunicou a saída da pasta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele anunciou que entregou nesta sexta-feira, 26, sua carta de demissão.

Lula só deve confirmar a saída de Sabino na próxima semana. O ministro deixou claro que não pretendia deixar o cargo, mas cumpre exigência do partido, que determinou que filiados deixem o governo Lula.

Mais informações em instantes.

