Piloto cita Rueda em esquema com aviões usados pelo PCC

ANTÔNIO Rueda esteve recentemente em Fortaleza e se reuniu com políticos da oposição e da base do governo do Estado / Crédito: Divulgação/União Brasil

O piloto Mauro Caputti Mattosinho, 38, afirmou que o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, estaria entre os donos ocultos de quatro jatos executivos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba (TAP), empresa citada em investigações sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Mattosinho concedeu entrevista aos portais ICL Notícias e Uol. Segundo ele, seu chefe na TAP dizia que Rueda liderava um grupo que “tinha muito dinheiro para gastar” em aeronaves avaliadas em milhões de dólares. O piloto relatou também ter transportado, em dezenas de voos, os foragidos Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, apontados como chefes do esquema.

Conexões cearenses Entre as aeronaves citadas por Mattosinho está um jato Raytheon 390 Premier, registrado em nome da Fênix Participações, sociedade do advogado Caio Vieira Rocha e do ex-senador cearense Chiquinho Feitosa (Republicanos). Os sócios negam ligação de Rueda com o negócio. Outra aeronave foi adquirida da RZK Empreendimentos, de José Ricardo Rezek, doador do União Brasil e amigo próximo de Rueda. Por meio de nota, a comunicação de Chiquinho Feitosa apontou que o ex-senador é apenas sócio minoritário. "A gestão e a utilização da aeronave é de responsabilidade do sócio administrador designado, não cabendo ao senhor Chiquinho qualquer envolvimento na sua operação", diz o texto. É colocado ainda que a "aeronave nunca esteve à disposição de Antônio Rueda, que não possui qualquer vínculo com a empresa".

Expansão e mensagens internas O piloto disse que, em dois anos, a frota da TAP passou de cinco para dez aviões. Ele entregou ao ICL mensagens de WhatsApp do empresário Epaminondas Chenu Madeira, dono da TAP, nas quais ele menciona “Beto” e “Moha”, em referência a Beto Louco e Primo. Mattosinho também afirmou que Rueda demonstrou interesse em comprar um Gulfstream 550, modelo usado em voo para a Grécia no mesmo período em que o político comemorou aniversário em Mykonos. Rueda diz que viajou em voo comercial e que nunca comprou a aeronave. As investigações ainda apontam o uso de fundos de investimento para ocultar patrimônio. Um dos nomes citados é o advogado Rogério Garcia Peres, ligado ao Ministério da Economia no governo Bolsonaro (PL) e hoje foragido.

Presença disputada no Ceará Curiosamente, Rueda esteve presente em Fortaleza na última semana. O dirigente participou de uma festa, mas chamou mesmo a atenção pela disputa de sua atenção entre base e oposição no estado. Em meio às discussões sobre o posicionamento da recém-criada federação União Progressista, que envolve o União Brasil de Rueda e o Progressistas (PP) de Ciro Nogueira, o governo Elmano tenta trazê-los para perto, aproveitando-se do fato de ter o PP como base no Ceará, além de alguns importantes filiados do União.