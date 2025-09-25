Hugo Motta, da Câmara, lamenta tragédia em escola de Sobral

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hugo Motta, presidente da Câmara, lamenta tragédia em escola de Sobral

Deputado se solidarizou com famílias e sugeriu reflexão sobre segurança e acolhimento
Atualizado às
Bruno Vasconcelos
Tipo Notícia

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, pronunciou-se sobre o ataque a estudantes na escola de ensino médio Professor Luis Felipe. No estacionamento do local, os disparos efetuados por uma dupla em motocicleta mataram dois adolescentes e três feridos.

No perfil do X, Hugo publicou nota lamentando o ocorrido, com "tristeza" e indignação". Além de solidariedade e votos de recuperação às vítimas e às famílias, o presidente disse ser "fundamental a reflexão sobre a segurança e acolhimento nas escolas". Confira:

"A tragédia na Escola Luiz Felipe, em Sobral (CE), atinge a todos nós. Com profunda tristeza e indignação, me solidarizo com a dor das famílias que perderam seus filhos. É fundamental refletirmos sobre a segurança e o acolhimento nas nossas escolas. Minha solidariedade às famílias, amigos e toda comunidade escolar, além de votos de plena recuperação aos estudantes feridos."

Elmano também se pronunciou sobre tiroteio

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, lamentou sobre os estudantes mortos e feridos. Elmano enviou reforço policial a toda a região para captura dos criminosos e adotou a ida da cúpula de segurança pública ao município em razão de adotar todas as medidas necessárias:

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel."

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou uma nota em seu perfil no Facebook, também lamentando o ocorrido com “tristeza” e indignação. Camilo telefonou para Elmano e para o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, colocando a estrutura do MEC à disposição.

O ministro informou que a equipe especializada em situações de crise e violência extrema acompanham o caso de perto e reforça que “é hora de unir forças e trabalhar juntos para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e acolhimento”:

“Recebi com tristeza e indignação a notícia de violência à Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, que resultou na morte de dois estudantes e deixou outros feridos. Telefonei para o governador Elmano de Freitas e para o prefeito Oscar Rodrigues, colocando toda a estrutura do MEC à disposição. Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares. A hora é de unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço seguro, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar.”


O que diz o prefeito de Sobral

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, comunicou em um vídeo no seu perfil do Instagram que fez reuniões com o governador do Estado e com o ministro da Educação desde que foi comunicado do ocorrido. Segundo Oscar, tomou as providências com:

  • Guarda Municipal: presença para ajudar a comunidade escolar
  • Secretaria de Saúde: enviou ambulâncias para atender os feridos
  • Secretaria de Educação: mandou transportes escolares para retirar os estudantes da escola

O prefeito reforçou que Elmano enviou reforço policial para investigação e punição dos criminosos.

Confira vídeo do prefeito de Sobral:



Tags

Camilo Santana Elmano de Freitas

