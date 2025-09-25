Hugo Motta, da Câmara, lamenta tragédia em escola de Sobral

Alunos estavam na hora do intervalo quando ataque aconteceu / Crédito: Jorge Alves

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, pronunciou-se sobre o ataque a estudantes na escola de ensino médio Professor Luis Felipe. No estacionamento do local, os disparos efetuados por uma dupla em motocicleta mataram dois adolescentes e três feridos. No perfil do X, Hugo publicou nota lamentando o ocorrido, com "tristeza" e indignação". Além de solidariedade e votos de recuperação às vítimas e às famílias, o presidente disse ser "fundamental a reflexão sobre a segurança e acolhimento nas escolas". Confira:

"A tragédia na Escola Luiz Felipe, em Sobral (CE), atinge a todos nós. Com profunda tristeza e indignação, me solidarizo com a dor das famílias que perderam seus filhos. É fundamental refletirmos sobre a segurança e o acolhimento nas nossas escolas. Minha solidariedade às famílias, amigos e toda comunidade escolar, além de votos de plena recuperação aos estudantes feridos." Presidente da Câmara se pronuncia no X sobre ataque em escola de Sobral. Crédito: Repridução/X Hugo Motta Elmano também se pronunciou sobre tiroteio O governador do Ceará, Elmano de Freitas, lamentou sobre os estudantes mortos e feridos. Elmano enviou reforço policial a toda a região para captura dos criminosos e adotou a ida da cúpula de segurança pública ao município em razão de adotar todas as medidas necessárias: "Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel."

Em publicação, Elmano lamenta ataque em Sobral. Crédito: Reprodução/Facebook Elmano de Freitas O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou uma nota em seu perfil no Facebook, também lamentando o ocorrido com “tristeza” e indignação. Camilo telefonou para Elmano e para o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, colocando a estrutura do MEC à disposição. O ministro informou que a equipe especializada em situações de crise e violência extrema acompanham o caso de perto e reforça que “é hora de unir forças e trabalhar juntos para preservar a escola como espaço sagrado, lugar de paz e acolhimento”:

“Recebi com tristeza e indignação a notícia de violência à Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará, que resultou na morte de dois estudantes e deixou outros feridos. Telefonei para o governador Elmano de Freitas e para o prefeito Oscar Rodrigues, colocando toda a estrutura do MEC à disposição. Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares. A hora é de unir forças e trabalharmos, juntos, para preservar a escola como espaço seguro, lugar de paz e de acolhimento. Meus sentimentos e minha solidariedade às famílias das vítimas, estudantes, professores e toda a comunidade escolar.”





