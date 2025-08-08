Chagas e RC voltam a se estranhar nas redes sociais: 'Palhacinho' e 'Oclinhos ridículo'RC afirmou que Chagas quer 'aparecer' a qualquer custo e secretário da Casa Civil rebateu alegando que ex-prefeito agiu de forma "ridícula" durante campanha com óculos 'Juliet'
O secretário estadual da Casa Civil, Chagas Vieira, e o ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) protagonizaram novo embate público nas redes sociais. Em entrevista recente, RC fez duras críticas ao comportamento de Chagas, que rebateu o adversário político.
Roberto comentou como enxerga o papel de Chagas na política e declarou que o secretário do governador Elmano de Freitas (PT) atua como um personagem que quer aparecer. "Um palhacinho. Um palhacinho doido para aparecer. Podia montar um circo, porque está o tempo todo atrás de ele virar notícia, sabe?", disse em entrevista ao site Diário Metropolitano.
RC continuou em tom crítico: "Está ficando ridículo demais, motivo de piada entre os colegas jornalistas, na política, então, nem se fala. Porque é o tempo todo, como eu disse, fazendo palhaçada na internet atrás de reconhecimento, criar uma polêmica, uma discussão, para ver se ele ganha alguma notoriedade, até porque voto mesmo ele não tem para ser nem síndico de prédio", disparou.
O trecho do vídeo em que Roberto critica o secretário viralizou nas redes, gerando resposta imediata por parte de Vieira.
Reação
Em resposta, Chagas publicou um texto contra as falas do ex-prefeito da Capital. Ele afirmou ter ficado surpreso com o nível da crítica, por ter sido chamado de palhaço, e relembrou que, durante a campanha de 2024, Roberto esteve ao lado do ex-prefeito José Sarto (PDT), com ambos usando óculos estilo 'Juliet', classificando o episódio como ridículo.
"Não acreditei ao ver o ex-prefeito RC me atacando em entrevista, me chamando de palhaço e outras coisas. Não era eu quem andava de óculos Juliet ao lado de Sarto, de forma ridícula, enquanto a saúde de Fortaleza era destruída e a taxa de lixo, criada por eles, prejudicava o povo", escreveu.
Histórico recente
Essa não é a primeira vez que Chagas Vieira e políticos da oposição ao Governo Elmano (PT) se estranham. O secretário, que é jornalista, tem assumido o papel de confronto dentro do governo, mostrando-se ativo nas redes sociais e rebatendo críticas que a gestão petista recebe.
Somente este ano, quando retornou ao cargo que já ocupou no governo Camilo Santana (PT), Chagas já respondeu críticas de Capitão Wagner (União Brasil) e do deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil), já tendo também discutido anteriormente com o próprio Roberto Cláudio.