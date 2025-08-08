Chagas e RC voltam a se estranhar nas redes sociais: 'Palhacinho' e 'Oclinhos ridículo'

CHAGAS Vieira (à esquerda), secretário da Casa Civil, e Roberto Cláudio (à direita), ex-prefeito de Fortaleza / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

O secretário estadual da Casa Civil, Chagas Vieira, e o ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) protagonizaram novo embate público nas redes sociais. Em entrevista recente, RC fez duras críticas ao comportamento de Chagas, que rebateu o adversário político. Roberto comentou como enxerga o papel de Chagas na política e declarou que o secretário do governador Elmano de Freitas (PT) atua como um personagem que quer aparecer. "Um palhacinho. Um palhacinho doido para aparecer. Podia montar um circo, porque está o tempo todo atrás de ele virar notícia, sabe?", disse em entrevista ao site Diário Metropolitano.