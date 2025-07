União Brasil formalizará federação com o PP em 19 de agosto; RC se filiará em seguida

Após esta data, Roberto confirmou ao O POVO que realizará sua filiação aos quadros do União Brasil. A previsão é de que os presidentes nacionais de ambas as legendas, Antônio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP), venham até o Ceará para prestigiar o momento. Apesar disso, ainda não há uma data definida .

Com destino definido para o União Brasil , o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio deve se filiar à sigla após o partido formalizar a federação com o Partido Progressistas (PP). O evento que oficializará a união entre as siglas está previsto para ocorrer no próximo dia 19 de agosto, em Brasília.

No Ceará, o União Brasil é presidido pelo ex-deputado federal Capitão Wagner. Embora se coloque como oposição ao governo do PT, inclusive com RC como pré-candidato ao Governo em 2026, a base estadual petista fez tentativas de atrair o partido para sua base aliada.

Ao anunciar que migraria para o União Brasil, no início de junho, o ex-prefeito adiou o momento para a segunda quinzena de julho. Entretanto, entraves na concretização da federação entre PP e União Brasil adiaram novamente o momento, já que RC espera contar com presenças de líderes nacionais. Portanto, o ex-prefeito da Capital cearense optou por migrar após a concretização da federação.

Além destes líderes, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e ACM Neto (União), líder político do grupo na Bahia, também devem marcar presença no evento de filiação de Roberto Cláudio.

Alguns dos nomes do União Brasil com algum nível de proximidade com o grupo do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), são a deputada federal Fernanda Pessoa e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Do lado do PP, o presidente do partido no Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque, se articula para manter a sigla dentro da base de Elmano. Entretanto, ao formalizarem uma federação, os partidos deverão seguir a mesma posição. No Ceará, a previsão é de que o União Brasil comande os rumos do grupo.

Ao decidir se mudar do PDT para o União Brasil, Roberto Cláudio recebeu garantia de que o partido seguirá como oposição no Ceará, apesar das tratativas que tentaram levar a sigla para a base e de existirem alas do partido próximas à gestão Elmano.