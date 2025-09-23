TRE-CE: reforço federal em eleição em Santa Quitéria

Governador Elmano e presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, estiveram reunidos para discutir a segurança nas eleições suplementares em Santa Quitéria / Crédito: TRE-CE

Na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, 23, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) aprovou o pedido da 4ª Zona Eleitoral de Santa Quitéria para envio de forças federais durante as eleições suplementares, marcadas para 26 de outubro. A solicitação foi lida pela presidente da Corte, desembargadora eleitoral Maria Iraneide Moura Silva, e recebeu anuência unânime. No pedido, a 4ª Zona Eleitoral alegou que a presença das forças federais é necessária devido à atuação de organizações criminosas no município. O documento também destacou que, no pleito de 2024, a medida assegurou a tranquilidade da votação.

Entre os episódios, está a entrega, no Rio de Janeiro (RJ), de um carro modelo Mitsubishi Eclipse Cross por parte de servidores municipais a um traficante, chefe da organização criminosa em diversos municípios da Região Norte no Estado. O TRE-CE cassou o mandato de Braguinha e de seu vice, e o município é atualmente administrado de forma interina por Joel Barroso (PSB), filho do prefeito cassado e então presidente da Câmara Municipal. Candidaturas definidas No último final de semana foram realizadas as convenções partidárias na cidade, para a definição das chapas que concorrerão no pleito de outubro.

O PSB definiu Joel Barroso como candidato, com apoio do pai e de figuras importantes do partido, como o senador Cid Gomes (PSB). A surpresa se deu pela mudança de última hora em um dos nomes da oposição. Pré-candidato do MDB, o ex-prefeito Tomás Figueiredo acabou ficando de fora da disputa. Em seu lugar, foi confirmado o nome da esposa, a ex-deputada Cândida Figueiredo (União Brasil). Também concorre a ex-prefeita Lígia Protásio (PT). Ela foi vice de Braguinha no primeiro mandato, chegando a comandar a cidade por quase um ano, quando houve o afastamento do prefeito por suspeitas de corrupção. Rompida com o pessebista, Lígia disputou a eleição de outubro de 2024, terminando em terceiro lugar, atrás de Braguinha e Tomás Figueiredo.