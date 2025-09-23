Discurso de Lula na ONU: recados a Trump e defesa da soberania

Lula em seu discurso à ONU. / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluiu críticas à política externa e tarifária adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu discurso durante a Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 23. Lula deu recados ao líder norte-americano, citando “atentados à soberania, sanções arbitrárias” e a “agressão contra a independência” do Poder Judiciário brasileiro. Trump relatou ter encontrado Lula nos corredores da sede da ONU, em Nova York. “Concordamos em nos encontrar na próxima semana.



Veja como foi o discurso de Lula na ONU Concessões à política do poder Sem citar nominalmente o governo de Donald Trump, que falou em seguida ao presidente brasileiro, o presidente brasileiro criticou "sanções arbitrárias" e "intervenções unilaterais". “Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra”, afirmou. Lula se refere a taxação em 50% de produtos brasileiros anunciada por Trump no início de julho, como uma resposta a uma suposta "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria sendo submetido na Justiça brasileira.

Democracia e soberania inegociáveis

Em seu discurso, o presidente brasileiro considerou que a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) seria um "recado aos candidatos a autocratas do mundo e àqueles que os apoiam". O presidente destacou: “Há poucos dias e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito, foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas”. Nesta segunda-feira, 22, o Departamento de Estado americano anunciou que a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, também seria punida pela Lei Magnitsky, umas das punições mais severas contra estrangeiros considerados pelos EUA autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.