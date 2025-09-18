Jimmy Kimmel fora do ar após fala sobre Kirk; entenda polêmica

Jimmy Kimmel está fora do ar após fala sobre Charlie Kirk; entenda polêmicaDeclarações sobre a morte do influenciador conservador levaram a ABC a tirar do ar, por tempo indeterminado, um dos talk shows mais tradicionais da TV americana
O programa Jimmy Kimmel Live, no ar desde 2003 pela rede ABC, foi suspenso por tempo indeterminado após falas polêmicas do apresentador sobre a morte de Charlie Kirk.
A decisão reacendeu o debate sobre liberdade de expressão e pressões políticas nos Estados Unidos.
A seguir, O POVO explica as falas e repercussões do caso.
O que disse Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk
Durante o monólogo da última segunda-feira, 15, Kimmel comentou a morte do influenciador conservador Charlie Kirk, assassinado por Tyler Robinson.
O apresentador criticou o movimento MAGA (Make America Great Again), ligado ao presidente Donald Trump, acusando-o de usar a tragédia para fins políticos.
“A turma do MAGA está tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa menos um dos seus e fazendo tudo o que pode para lucrar politicamente com isso”, afirmou. Ele ainda ironizou Trump, que ao ser perguntado sobre a morte de Kirk respondeu: “Acho que muito bem”.
Jimmy Kimmel: repercussão imediata e decisão da ABC
As falas tiveram ampla repercussão negativa, principalmente entre políticos e aliados republicanos. Na quarta-feira, 17, a ABC anunciou a suspensão imediata do programa, sem previsão de retorno.
A Nexstar, empresa que controla diversas afiliadas da rede, declarou que não exibiria mais o talk show, classificando os comentários como “ofensivos e insensíveis em um momento crítico do discurso político nacional”.
Jimmy Kimmel: pressão política e ameaça de censura
Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC) indicado por Trump, chamou os comentários de Kimmel de “a conduta mais doentia possível” e sugeriu que a FCC poderia rever as licenças das afiliadas da ABC.
Segundo Carr, as emissoras têm a obrigação de atuar no interesse público, e a Disney, dona da ABC, deveria agir contra o apresentador. O
Center for American Rights também protocolou uma denúncia à FCC, afirmando que não se tratava apenas de comédia ou sátira.
Histórico de tensões entre Trump e a mídia
Jimmy Kimmel é um crítico frequente de Donald Trump e já havia sido alvo de ataques do ex-presidente. Pouco antes, Trump comemorou o cancelamento do programa de Stephen Colbert, outro apresentador.
Em uma rede social, uma conta oficial da Casa Branca afirmou que a suspensão do talk show era um “favor aos telespectadores” e chamou Kimmel de “maníaco doente”.