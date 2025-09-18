Jimmy Kimmel fora do ar após fala sobre Kirk; entenda polêmica

A emissora americana está tirando do ar indefinidamente o talk show do comediante Jimmy Kimmel em meio a uma controvérsia sobre seus comentários a respeito do assassino de Charlie Kirk. / Crédito: Reprodução/Instagram @jimmykimmellive

O programa Jimmy Kimmel Live, no ar desde 2003 pela rede ABC, foi suspenso por tempo indeterminado após falas polêmicas do apresentador sobre a morte de Charlie Kirk. A decisão reacendeu o debate sobre liberdade de expressão e pressões políticas nos Estados Unidos.

A seguir, O POVO explica as falas e repercussões do caso. O que disse Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk Durante o monólogo da última segunda-feira, 15, Kimmel comentou a morte do influenciador conservador Charlie Kirk, assassinado por Tyler Robinson. O apresentador criticou o movimento MAGA (Make America Great Again), ligado ao presidente Donald Trump, acusando-o de usar a tragédia para fins políticos. “A turma do MAGA está tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa menos um dos seus e fazendo tudo o que pode para lucrar politicamente com isso”, afirmou. Ele ainda ironizou Trump, que ao ser perguntado sobre a morte de Kirk respondeu: “Acho que muito bem”.



>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Jimmy Kimmel: pressão política e ameaça de censura O apresentador Jimmy Kimmel ironizou a reação pública do presidente dos EUA, Donald Trump, ao ser questionado sobre o caso. Crédito: Mandel NGAN / AFP Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC) indicado por Trump, chamou os comentários de Kimmel de “a conduta mais doentia possível” e sugeriu que a FCC poderia rever as licenças das afiliadas da ABC.