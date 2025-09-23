A reação dos bolsonaristas à aproximação entre Trump e Lula: 'Confiamos na anistia'

REUTERS/Al Drago "Firmeza estratégica combinada com inteligência política." Foi assim que bolsonaristas repercutiram o possível encontro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9), Trump afirmou que o presidente brasileiro é "um cara legal" e disse que ambos os mandatários devem se encontrar na semana que vem. "Nós o vimos, eu o vi. Ele me viu e nos abraçamos. E então eu disse: 'Você acredita que vou falar em apenas dois minutos?' Na verdade, combinamos de nos encontrar na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, uns vinte segundos e pouco, pensando bem", afirmou Trump. O breve encontro entre os dois presidentes foi confirmado pela assessoria de Lula em seguida. Segundo a BBC News Brasil apurou, Trump assistiu ao discurso de Lula pelo telão, e, após a fala de Lula, os dois se encontraram, se cumprimentaram e conversaram brevemente.

Apesar do otimismo expressado pelos governistas após a situação, analistas historicamente veem com cautela os movimentos do líder americano, lembrando que suas táticas de negociação não raramente têm resultados "exóticos". O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está vivendo nos Estados Unidos, enxergou a promessa de Trump como uma estratégia que mostraria a "genialidade" do presidente americano como negociador. "Nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou: elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações", publicou no X.

"Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil, um recado claro e direto", disse Eduardo em referência à mulher de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda-feira (22/09), o Departamento de Estado americano anunciou que a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro, seria punida pela Lei Magnitsky. Moraes, relator da ação penal que condenou por golpe de Estado e outros crimes o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — alinhado ideologicamente a Trump —, já havia sido submetido à Magnitsky no fim do julho.