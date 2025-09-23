Lula na ONU: 'Democracia e soberania são inegociáveis'

“Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”, disse o presidente, seguido por aplausos dos presentes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta terça-feira, 23, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), destacando a soberania brasileira e a importância do Estado Democrático de Direito. O petista mandou recados diretos ao presidente americano Donald Trump, que discursa na sequência, e ao bolsonarismo.

Lula iniciou seu discurso afirmando que o multilateralismo “se encontra em uma nova encruzilhada” e citou o processo de julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado.

O petista abordou a resistência do Estado brasileiro contra ataques internos e externos que visariam subjugar as instituições nacionais. O presidente criticou a extrema direita e seus aliados, que, segundo ele, promovem a violência e a desinformação.

"Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente contra o Brasil”, afirmou o presidente. Lula discursou após o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock. O Brasil é, tradicionalmente, o primeiro país a se pronunciar durante as Assembleias da ONU.