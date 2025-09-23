Trump e Lula vão se reunir: 'Química excelente'

Trump discursa na Assembleia Geral da ONU e faz acenos ao Brasil e ao presidente Lula. / Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira, 23, e afirmou que os dois devem se reunir na próxima semana. A declaração foi dada durante seu discurso. Trump elogiou Lula e falou em "química excelente" entre ambos.

Trump relatou ter encontrado Lula nos corredores da sede da ONU, em Nova York. “Concordamos em nos encontrar na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos. Em retrospecto, estou feliz por ter esperado, porque a coisa não saiu muito bem. Mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se isso for do interesse de vocês”.