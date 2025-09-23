Trump e Lula vão se reunir: 'Química excelente'

Trump diz que Lula "parece agradável", cita "química excelente" e eles concordaram em se encontrarTrump afirmou que os dois marcaram uma reunião para a proxima semana
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira, 23, e afirmou que os dois devem se reunir na próxima semana. A declaração foi dada durante seu discurso. Trump elogiou Lula e falou em "química excelente" entre ambos.
Trump relatou ter encontrado Lula nos corredores da sede da ONU, em Nova York. “Concordamos em nos encontrar na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos. Em retrospecto, estou feliz por ter esperado, porque a coisa não saiu muito bem. Mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se isso for do interesse de vocês”.
O líder americano descreveu a química com o presidente brasileiro: “Pelo menos por uns 39 segundos, tivemos uma química excelente. É um bom sinal”, disse, acrescentando: “Ele me pareceu um homem muito simpático. Na verdade, ele gostou de mim. Eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Quando não gosto, não gosto mesmo”, afirmou.
Trump ainda citou as medidas tarifárias contra o Brasil, destacando que o País enfrenta as tarifas “em resposta aos seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades dos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, instrumentalização, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos nos Estados Unidos”.
Trump acrescentou: Mas também, no passado, o Brasil, vocês acreditam? Aplicou tarifas injustas contra a nossa nação. Agora, por causa das nossas tarifas, estamos revidando. E estamos revidando de forma muito dura. Como presidente, sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Então, lamento muito dizer isso, mas o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só podem ir bem quando trabalham conosco. Sem nós, fracassarão, assim como outros fracassaram".