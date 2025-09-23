Trump sugere que Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais em conflito com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia poderia não apenas recuperar todo o território perdido para a Rússia, mas também avançar além das fronteiras originais. "A Ucrânia poderia recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir além disso!", escreveu em publicação na Truth Social nesta terça-feira, ao afirmar que Kiev teria condições de vencer o conflito contra os russos com apoio europeu.

Trump argumentou que, diante do cenário militar e econômico, "a Ucrânia, com o apoio da União Europeia (UE), está em posição de lutar e VENCER toda a Ucrânia de volta em sua forma original". Ele acrescentou que, com "tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", restaurar as fronteiras de antes da guerra "é uma opção".