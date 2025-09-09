Novas eleições em Santa Quitéria e Barroquinha serão em 26/10

Data das eleições suplementares pra prefeito e vice-prefeito foi definida nesta terça-feira, 9 de setembro, durante sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) confirmou na sessão desta terça-feira, 9, a realização de eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito nos municípios de Santa Quitéria e Barroquinha, no Ceará. As novas eleições ocorrerão em 26 de outubro, como O POVO antecipou na última segunda-feira.

A data segue calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ambos os processos foram relatados pelo desembargador Luciano Nunes Maia Freire e foram aprovados sem objeções no pleno do Tribunal. As novas eleições ocorrem devido a problemas na Justiça Eleitoral enfrentados pelas chapas eleitas em 2024.