Elmano lamenta "perda" de ex-aliados para bolsonaristas

Elmano lamenta "perda" de ex-aliados que se uniram a bolsonaristasGovernador também defendeu a prefeita de Crateús, Janaína Farias, e o ministro Camilo Santana de ataques recentes de Ciro Gomes
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), classificou como uma “perda” para o campo progressista a aliança de políticos que já estiveram ao lado do PT Ceará com grupos políticos da oposição ligados ao bolsonarismo. A declaração foi dada em evento petista realizado no sábado, 6, em Fortaleza.
Sem citar nomes, o governador lamentou o cenário político com os ex-aliados abraçados politicamente com o grupo de espectro político oposto ao do PT. “Eu fiquei triste porque isso é uma perda para o nosso campo. É uma perda ter quadros tão preparados, pessoas que já nos ajudaram na luta pelos direitos do povo e vê-los juntos dos bolsonaristas, como foi em 2024", declarou.
Apesar disso, na sequência Elmano declarou que o projeto governista derrotará os opositores nas urnas no ano que vem. "Eu não tenho nenhuma dúvida, nós os derrotamos em Fortaleza em 2024 e nós vamos dar uma surra de votos com o povo em 2026”, projetou.
Leia mais
Embora não tenha mencionado os ex-aliados nominalmente, a fala de Elmano faz referência ao grupo do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e ao ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido), que já integraram o mesmo arco de alianças, mas, agora, aproximam-se de nomes como o deputado federal André Fernandes (PL).
“Confesso a vocês, eu jamais imaginei que alguém que se diz de um campo progressista, que se diz de esquerda, tem a coragem de se dizer de esquerda, e quando chega um segundo turno em Fortaleza, tendo Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, bolsonarista, ele se abraça com o fascismo; e falam de disputar o Estado”, afirmou.
Na eleição para Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio anunciou apoio a Fernandes no segundo turno de 2024. Ciro Gomes não tornou público posicionamento, mas teria atuado nos bastidores. Em público, neste ano, Ciro declarou apoio ao pai de André para a disputa do Senado no ano que vem. Para 2026, Ciro e RC se colocaram como possibilidades para representar a oposição na disputa pela sucessão de Elmano.
Elmano rebate ataques de Ciro a Janaína e Camilo Santana
No mesmo evento, o govenador defendeu a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em resposta a ataques recentes de Ciro.
“Janaína, eu tenho a sensação de que tem gente que vai querendo lhe atacar. Quanto mais ataca você, quanto mais ataca o Lula, quanto mais ataca o Camilo, menor fica, menos é escutado pelo povo cearense”, disse Elmano.
"A maior liderança política desse Estado se chama Camilo Sobreira de Santana. Imagina aqueles que atacam a Janaína, o Camilo, o PT e o Lula, que achavam que nós íamos morrer. Eles, agora, olham e quando eles fazem pesquisa, as maiores lideranças populares do Ceará são Camilo e Lula, não são eles”.