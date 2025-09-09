Elmano lamenta "perda" de ex-aliados para bolsonaristas

Governador Elmano de Freitas participou do 17º Encontro Estadual do PT nesse sábado, 6 / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), classificou como uma “perda” para o campo progressista a aliança de políticos que já estiveram ao lado do PT Ceará com grupos políticos da oposição ligados ao bolsonarismo. A declaração foi dada em evento petista realizado no sábado, 6, em Fortaleza. Sem citar nomes, o governador lamentou o cenário político com os ex-aliados abraçados politicamente com o grupo de espectro político oposto ao do PT. “Eu fiquei triste porque isso é uma perda para o nosso campo. É uma perda ter quadros tão preparados, pessoas que já nos ajudaram na luta pelos direitos do povo e vê-los juntos dos bolsonaristas, como foi em 2024", declarou.