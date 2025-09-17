Secretário diz que visitará comunidades mesmo com ação de facções

Vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com André Barbosa, secretário de Relações Comunitárias / Crédito: Mateus Dantar/CMFor

O secretário de Relações Comunitárias de Fortaleza, André Barbosa, esteve na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 17, como convidado do Bate-papo da Liderança, em que o gestor de uma pasta na Prefeitura de Fortaleza conversa com vereadores. Na ocasião, os parlamentares enviaram demanda para André visitar bairros e comunidades, seguindo orientações do prefeito Evandro Leitão (PT), para que o secretário esteja na rua fazendo a interlocução da gestão com a população. Ele destacou já ter visitado 88 bairros e todos os 39 territórios da Capital.