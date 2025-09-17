Secretário diz que visitará comunidades mesmo com ação de facções

Secretário diz que ações de facções não afetam trabalho e atenderá pedido de vereadores por visitaAndré Barbosa, secretário de Relações Comunitárias, afirmou já ter visitado 88 bairros e todos os territórios de Fortaleza e apontou demandas de vereadores por novas visistas
O secretário de Relações Comunitárias de Fortaleza, André Barbosa, esteve na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 17, como convidado do Bate-papo da Liderança, em que o gestor de uma pasta na Prefeitura de Fortaleza conversa com vereadores.
Na ocasião, os parlamentares enviaram demanda para André visitar bairros e comunidades, seguindo orientações do prefeito Evandro Leitão (PT), para que o secretário esteja na rua fazendo a interlocução da gestão com a população. Ele destacou já ter visitado 88 bairros e todos os 39 territórios da Capital.
"A reunião foi muito boa. A orientação do prefeito Evandro Leitão é que nós estejamos na rua e nada mais representativo de quem ocupa as ruas do que os vereadores. O vereadores estão lá na ponta ouvindo tudo o que a população necessita, isso nos norteará na aplicação dos recursos para que possamos fazer essa transformação", disse Barbosa em entrevista coletiva.
O secretário prosseguiu: "As demandas dos vereadores aqui foram cobrar mais ainda a presença, apesar de já termos visitados 88 bairros, feito 452 visitas, visitamos todos os territórios de Fortaleza. Estamos relatando tudo o que estamos vendo dentro da cidade, para que através de um bom planejamento, junto das secretarias irmãs, possamos levar aquilo que a população precisa e fazer o que o prefeito tem dito sempre, diminuir as distâncias da área mais nobre para a área um pouco mais necessitada, mas não é a distância física, é a distância social".
Em meio a uma onda de ações de facções criminosas nos últimos dias em Fortaleza por disputa de territórios, André disse que o Governo do Estado tem investido em ações sociais e ostensivas para combater o avanço, mas afirmou que o momento não tem impedido sua entrada em comunidades.
"Quanto à entrada nas comunidades, não vejo nenhum problema. Inclusive ontem eu estava dentro do Vicente Pínzon, passei a tarde dentro, depois passei no Lagamar que foram locais que disseram que estavam havendo esses acontecimentos, mas eu circulo normalmente nesses locais, sem ter nenhuma relação com essas pessoas", declarou.
O secretário de Relações Comunitárias disse acreditar ter no seu propósito uma "proteção divina" e que se algo acontecer com ele enquanto está realizando o seu trabalho na rua, se sentirá realizado. "Porque estarei fazendo a coisa que eu mais gosto que é tá perto das pessoas que mais precisam", completou.