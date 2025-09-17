Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário diz que visitará comunidades mesmo com ação de facções

Secretário diz que ações de facções não afetam trabalho e atenderá pedido de vereadores por visita

André Barbosa, secretário de Relações Comunitárias, afirmou já ter visitado 88 bairros e todos os territórios de Fortaleza e apontou demandas de vereadores por novas visistas
Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário de Relações Comunitárias de Fortaleza, André Barbosa, esteve na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 17, como convidado do Bate-papo da Liderança, em que o gestor de uma pasta na Prefeitura de Fortaleza conversa com vereadores.

Na ocasião, os parlamentares enviaram demanda para André visitar bairros e comunidades, seguindo orientações do prefeito Evandro Leitão (PT), para que o secretário esteja na rua fazendo a interlocução da gestão com a população. Ele destacou já ter visitado 88 bairros e todos os 39 territórios da Capital.

"A reunião foi muito boa. A orientação do prefeito Evandro Leitão é que nós estejamos na rua e nada mais representativo de quem ocupa as ruas do que os vereadores. O vereadores estão lá na ponta ouvindo tudo o que a população necessita, isso nos norteará na aplicação dos recursos para que possamos fazer essa transformação", disse Barbosa em entrevista coletiva.

Leia mais

O secretário prosseguiu: "As demandas dos vereadores aqui foram cobrar mais ainda a presença, apesar de já termos visitados 88 bairros, feito 452 visitas, visitamos todos os territórios de Fortaleza. Estamos relatando tudo o que estamos vendo dentro da cidade, para que através de um bom planejamento, junto das secretarias irmãs, possamos levar aquilo que a população precisa e fazer o que o prefeito tem dito sempre, diminuir as distâncias da área mais nobre para a área um pouco mais necessitada, mas não é a distância física, é a distância social".

Em meio a uma onda de ações de facções criminosas nos últimos dias em Fortaleza por disputa de territórios, André disse que o Governo do Estado tem investido em ações sociais e ostensivas para combater o avanço, mas afirmou que o momento não tem impedido sua entrada em comunidades.

"Quanto à entrada nas comunidades, não vejo nenhum problema. Inclusive ontem eu estava dentro do Vicente Pínzon, passei a tarde dentro, depois passei no Lagamar que foram locais que disseram que estavam havendo esses acontecimentos, mas eu circulo normalmente nesses locais, sem ter nenhuma relação com essas pessoas", declarou.

O secretário de Relações Comunitárias disse acreditar ter no seu propósito uma "proteção divina" e que se algo acontecer com ele enquanto está realizando o seu trabalho na rua, se sentirá realizado. "Porque estarei fazendo a coisa que eu mais gosto que é tá perto das pessoas que mais precisam", completou.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

PT

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar