Em ação da Câmara no Cais do Porto, Evandro projeta mais entregas com melhora nas contas em 2026

Em ação da Câmara no Cais do Porto, Evandro projeta mais entregas com melhora nas contas em 2026Durante o programa "Nossa Casa é de Todos" no Cais do porto, o prefeito de Fortaleza afirmou que as medidas de contenção de recursos aplicadas em 2025 visam maior capacidade de investimento
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que as medidas de contenção de gastos e o Plano Plurianual (PPA), anunciados neste primeiro ano de gestão, têm como objetivo a melhora nas contas públicas da gestão municipal. Ao lado do presidente da Câmara Municipal, o vereador Leo Couto (PSB), do programa "Nossa Casa é de Todos", promovido ao longo desta semana pela Câmara Municipal (CMFor).
A partir daí, Evandro declarou que a Prefeitura terá uma capacidade maior de entregas e investimentos, também com contração de empréstimos já aprovados pela Câmara Municipal, e as práticas para conter gastos e equilibrar as contas.
"Foram contingenciados recursos e essa luta diária desde quando nós assumirmos para que a gente possa no próximo ano ter uma condição melhor de investimento, uma capacidade de endividamento através das operações de crédito que nós pretendemos fazer para isso tudo ser revertido em prol da população com políticas públicas, com entregas e com investimentos a serem feitos", disse.
Desde a transição de governo, no fim de 2024, o prefeito reclama da condição financeira da administração, herdada do antecessor José Sarto (PDT). O ex-prefeito nega ter deixado o Município quebrado financeiramente.
Usando como argumento a situação que aponta ter recebido, ainda no primeiro mês do ano, Evandro lançou um pacote de contenção orçamentária, buscando equilibrar as contas da gestão, com vigência prevista, inicialmente até 30 de junho, e prorrogado até o fim do ano. A estimativa é de uma economia anual de R$ 500 milhões.
Além disso, o prefeito enviou projetos à Câmara Municipal, já aprovados, de pedidos de empréstimos que contabilizam cerca de R$ 1,6 bilhão. Entre as justificativas estão reestruturação de dívidas e realização de obras.
Serviços da Câmara no Cais do Porto
O prefeito cumpriu agenda no calçadão da orla no bairro Cais do Porto, onde a CMFor realiza a primeira edição do programa "Nossa Casa é de Todos", que oferece mutirão de serviços gratuitos para comunidades vizinhas.
Mais de 15 órgãos públicos e privados estão presentes. Entre as entidades participantes estão Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Banco do Nordeste (BNB), Fecomércio e Sana, que oferecem atendimentos no local como emissão de documentos, serviços de saúde, vacinação, orientações jurídicas e previdenciárias, além de cadastros em programas sociais.
Há ainda espaços dedicados ao público infantil, sensorial e pet, feira de economia criativa com empreendedores locais, além de atrações culturais.
Leo Couto (PSB), presidente da Câmara, disse que a iniciativa aproxima a população dos vereadores, além dos serviços e iniciativas que visam temáticas como sustentabilidade, inclusão e fomento ao empreendedorismo.
"Nós tivemos uma ação antes de ontem (quarta-feira) de limpeza nas praias, de sustentabilidade. A gente precisa conscientizar a população. A gente precisa conscientizar a população na área da inclusão e a Câmara hoje é referência nessa área. Nós vamos ter empreendedores sociais, fomentar o empreendedorismo, fomentar a cultura, vamos ter bandas de toda a região, fora todos os serviços da Central da Cidadania, da Fecomércio, o Sana", afirmou.
De acordo com Leo, a CMFor ainda realizará o programa "Nossa Casa é de Todos" em outros três bairros de Fortaleza até o fim de 2025, um em cada mês. Em outubro será no Conjunto Ceará, em novembro no Moura Brasil e finaliza o ano, no mês de dezembro, com Messajana.
Neste sábado, a programação irá de 8 às 12 horas, com apresentação de swingueira com Pedrinho Ordep.
