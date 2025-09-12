Em ação da Câmara no Cais do Porto, Evandro projeta mais entregas com melhora nas contas em 2026

Presidente da Câmara, Leo Couto, ao lado do prefeito Evandro Leitão e vereadores durante o "Nossa Casa é de Todos" no Cais do Porto / Crédito: Zé Rosa/CMFor

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que as medidas de contenção de gastos e o Plano Plurianual (PPA), anunciados neste primeiro ano de gestão, têm como objetivo a melhora nas contas públicas da gestão municipal. Ao lado do presidente da Câmara Municipal, o vereador Leo Couto (PSB), do programa "Nossa Casa é de Todos", promovido ao longo desta semana pela Câmara Municipal (CMFor). A partir daí, Evandro declarou que a Prefeitura terá uma capacidade maior de entregas e investimentos, também com contração de empréstimos já aprovados pela Câmara Municipal, e as práticas para conter gastos e equilibrar as contas.

"Foram contingenciados recursos e essa luta diária desde quando nós assumirmos para que a gente possa no próximo ano ter uma condição melhor de investimento, uma capacidade de endividamento através das operações de crédito que nós pretendemos fazer para isso tudo ser revertido em prol da população com políticas públicas, com entregas e com investimentos a serem feitos", disse.

Desde a transição de governo, no fim de 2024, o prefeito reclama da condição financeira da administração, herdada do antecessor José Sarto (PDT). O ex-prefeito nega ter deixado o Município quebrado financeiramente. Usando como argumento a situação que aponta ter recebido, ainda no primeiro mês do ano, Evandro lançou um pacote de contenção orçamentária, buscando equilibrar as contas da gestão, com vigência prevista, inicialmente até 30 de junho, e prorrogado até o fim do ano. A estimativa é de uma economia anual de R$ 500 milhões. Além disso, o prefeito enviou projetos à Câmara Municipal, já aprovados, de pedidos de empréstimos que contabilizam cerca de R$ 1,6 bilhão. Entre as justificativas estão reestruturação de dívidas e realização de obras.