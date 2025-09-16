Nova queima de fogos convocada por facção é registrada na Grande Fortaleza

Queima de fogos convocada pelo TCP foi registrada em Fortaleza em bairros como Barra do Ceará, Barroso, Jangurussu, José Walter, Mondubim, Passaré e Sapiranga. / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma nova queima de fogos generalizada ocorreu na noite desta terça-feira, 16, em diversos pontos da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Após um intenso foguetório ser registrado na noite de segunda-feira, 15, por ordens da facção criminosa Comando Vermelho (CV), nesta terça, foi a vez do Terceiro Comando Puro (TCP) convocar manifestação semelhante.

O POVO apurou que houve registros de queimas de fogo em Fortaleza em bairros como Barra do Ceará, Barroso, Jangurussu, José Walter, Mondubim, Passaré e Sapiranga. Também ocorreu foguetório em municípios como Maracanaú e Caucaia, na RMF.

