Nova queima de fogos convocada por facção é registrada na Grande Fortaleza

Nova queima de fogos convocada por facção é registrada na Grande FortalezaFoguetório desta terça foi convocado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa ao qual diversos integrantes da Guardiões do Estado aderiram
Uma nova queima de fogos generalizada ocorreu na noite desta terça-feira, 16, em diversos pontos da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Após um intenso foguetório ser registrado na noite de segunda-feira, 15, por ordens da facção criminosa Comando Vermelho (CV), nesta terça, foi a vez do Terceiro Comando Puro (TCP) convocar manifestação semelhante.
O POVO apurou que houve registros de queimas de fogo em Fortaleza em bairros como Barra do Ceará, Barroso, Jangurussu, José Walter, Mondubim, Passaré e Sapiranga. Também ocorreu foguetório em municípios como Maracanaú e Caucaia, na RMF.
Às 20h45min, o governador Elmano de Freitas anunciou, em suas redes sociais, que mais de 50 pessoas foram presas já nesta noite de terça suspeitas de envolvimento com a queima de fogos.
Como O POVO mostrou mais cedo, parte dos integrantes da Guardiões do Estado (GDE) decidiram se aliar ao TCP para continuar a rivalidade com o CV. Na noite de segunda, os fogos de artifício celebravam a chegada do CV em regiões como a do Vicente Pinzón e da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape.
Dezenove pessoas, entre adultos e adolescentes, foram capturados nessa segunda pelas Forças de Segurança do Estado, conforme afirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
As ações policiais ainda resultaram na apreensão de fogos de artifício, armas de fogo e celulares.
Confira vídeo registrando parte do foguetório em Fortaleza
Atualizado às 21 horas