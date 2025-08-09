Evandro e Elmano empossam novos Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania em Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-08-2025: Posse dos 479 agentes de relações comunitárias e cidadania, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, e autoridades. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A Prefeitura de Fortaleza empossou, neste sábado, 9, no Ginásio do Sesc Fortaleza, no Centro da Capital, 479 Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania (ARCC). Atuando de forma voluntária, os ARCCs têm como missão identificar as necessidades reais de suas comunidades e repassá-las à gestão municipal, contribuindo para a construção de políticas públicas mais efetivas e alinhadas com os territórios.

A cerimônia de posse contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do secretário de Relações Comunitárias (SERC), André Barbosa, além da primeira-dama do município Cristiane Leitão, diversos secretários municipais e estaduais, deputados e vereadores da Capital.

Eleição Os agentes foram eleitos por meio de voto secreto, em processo realizado entre 19 de maio e 3 de junho, com o uso de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Com recorde de público em relação às eleições passadas, 127.211 pessoas participaram do processo eleitoral que ocorreu em 78 locais de votação distribuídos nas 12 Regionais de Fortaleza. André Barbosa, titular da SERC, ressaltou a importância do trabalho dos agentes e destacou o papel fundamental que eles desempenham na articulação entre o poder público e a população. “Os Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania prestam um valioso serviço à cidade, sendo verdadeiros parceiros da administração pública. Com essa união, damos mais um passo rumo à construção de uma capital que pertença a todos os seus cidadãos.” O governador Elmano de Freitas também reconheceu o compromisso e a dedicação dos agentes, enfatizando o quanto sua atuação conecta o governo às urgências da população.