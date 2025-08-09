Evandro e Elmano empossam novos Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania em Fortaleza

Evandro e Elmano empossam novos Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania em FortalezaOs agentes têm a função de ouvir as principais necessidades das suas comunidades e repassá-las ao poder público
A Prefeitura de Fortaleza empossou, neste sábado, 9, no Ginásio do Sesc Fortaleza, no Centro da Capital, 479 Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania (ARCC). Atuando de forma voluntária, os ARCCs têm como missão identificar as necessidades reais de suas comunidades e repassá-las à gestão municipal, contribuindo para a construção de políticas públicas mais efetivas e alinhadas com os territórios.
A cerimônia de posse contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do secretário de Relações Comunitárias (SERC), André Barbosa, além da primeira-dama do município Cristiane Leitão, diversos secretários municipais e estaduais, deputados e vereadores da Capital.
Discurso rápido
Durante o evento, o prefeito Evandro Leitão falou brevemente e destacou o papel estratégico dos agentes como elo entre o poder público e a população mais vulnerável.
“Valorizar e reconhecer os Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania é dar visibilidade aos representantes que estão mais próximos da população, que conhecem de perto a realidade de suas comunidades e atuam diretamente nos territórios. Todo esse movimento conduzido pela Secretaria de Relações Comunitárias é extremamente positivo e sempre será uma prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito.
Ainda recuperando-se de uma virose, Leitão não aguentou ficar até o término do evento, deixando o local durante a cerimônia.
Eleição
Os agentes foram eleitos por meio de voto secreto, em processo realizado entre 19 de maio e 3 de junho, com o uso de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Com recorde de público em relação às eleições passadas, 127.211 pessoas participaram do processo eleitoral que ocorreu em 78 locais de votação distribuídos nas 12 Regionais de Fortaleza.
André Barbosa, titular da SERC, ressaltou a importância do trabalho dos agentes e destacou o papel fundamental que eles desempenham na articulação entre o poder público e a população. “Os Agentes de Relações Comunitárias e Cidadania prestam um valioso serviço à cidade, sendo verdadeiros parceiros da administração pública. Com essa união, damos mais um passo rumo à construção de uma capital que pertença a todos os seus cidadãos.”
O governador Elmano de Freitas também reconheceu o compromisso e a dedicação dos agentes, enfatizando o quanto sua atuação conecta o governo às urgências da população.
“Muitas vezes, essas pessoas tiram o tempo que teriam com suas famílias para trabalhar em benefício da comunidade. Muitas vezes, ficamos em gabinetes, cheios de reunião, e precisamos que exista uma conexão com o dia a dia, com o povo que está sofrendo e pedindo por uma cirurgia, uma escola, comida ou emprego. A necessidade do povo é urgente, e eu e o Evandro estamos juntos, de mãos dadas, escutando o povo”, celebrou o governador.