Bolsonaro e aliados criticaram Fux em 2020

Ministro Luiz Fux e Jair Bolsonaro, juntos na abertura do ano Judiciário em 2021, à época da pandemia de Covid / Crédito: Marcos Corrêa/PR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que votou contra a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e foi aplaudido por aliados do ex-presidente, já foi criticado, por Bolsonaro e os aliados dele. Em nota publicada em junho de 2020, ainda durante a gestão bolsonarista, Bolsonaro reprovou posição do ministro e do STF por definir que as Forças Armadas não representariam um papel moderador na sociedade. Na ocasião, Fux definiu uma interpretação legal do artigo 142 da Constituição e estabeleceu que as Forças Armadas não devem atuar como moderadoras de conflitos entre os poderes da República. Ele declarou que o poder militar é “limitado” e que nenhuma interpretação deve “permitir que a mesma seja utilizada para indevidas intromissões no funcionamento dos Poderes”. O ministro julgava uma ação do PDT sobre a delimitação do poder das Forças Armadas no Brasil.