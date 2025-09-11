Julgamento de Bolsonaro: saiba que horas Carmen Lúcia vota

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), vota na segunda semana do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus. / Crédito: Ton Molina/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 11, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2023. O voto da ministra Cármen Lúcia é o mais esperado do dia e pode influenciar os rumos da ação penal.



Na terça-feira, 9, os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os acusados. Já na quarta-feira, 10, o ministro Luiz Fux divergiu em parte: defendeu a condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto, mas pediu a absolvição de Jair Bolsonaro e de outros cinco réus. A ordem de votação estabelecida no julgamento é a seguinte:

Alexandre de Moraes (já votou)



Flávio Dino (já votou)



Luiz Fux (já votou)



Cármen Lúcia (vota nesta quinta)



Cristiano Zanin

Que horas é o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? A sessão desta quinta-feira, 11, começa às 14h, com o voto da ministra Cármen Lúcia. Caso ocorra absolvição, o processo é arquivado. E se houver condenação, os ministros também irão decidir, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu.



Julgamento de Bolsonaro: quem são os réus no processo Além de Bolsonaro, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) envolve alguns de seus principais aliados: Anderson Torres, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Mauro Cid. Segundo a acusação, o grupo formaria o núcleo central de uma organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições de 2022 e manter Bolsonaro no poder. Quais crimes pesam contra Bolsonaro A PGR atribui a Bolsonaro o papel de “principal articulador e beneficiário” da tentativa de golpe. Entre os crimes que constam na denúncia estão: