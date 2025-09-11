Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Julgamento de Bolsonaro: saiba que horas Carmen Lúcia vota

Ministra deve apresentar seu voto nesta quinta-feira, 11, em sessão que pode definir os rumos do processo contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe
Autor Izabele Vasconcelos
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 11, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2023.

O voto da ministra Cármen Lúcia é o mais esperado do dia e pode influenciar os rumos da ação penal.

Como foi a votação no julgamento de Bolsonaro até agora

Na terça-feira, 9, os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os acusados.

Já na quarta-feira, 10, o ministro Luiz Fux divergiu em parte: defendeu a condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto, mas pediu a absolvição de Jair Bolsonaro e de outros cinco réus.

A ordem de votação estabelecida no julgamento é a seguinte:

  • Alexandre de Moraes (já votou)
  • Flávio Dino (já votou)
  • Luiz Fux (já votou)
  • Cármen Lúcia (vota nesta quinta)
  • Cristiano Zanin

Que horas é o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro?

A sessão desta quinta-feira, 11, começa às 14h, com o voto da ministra Cármen Lúcia.

Caso ocorra absolvição, o processo é arquivado. E se houver condenação, os ministros também irão decidir, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu.

Julgamento de Bolsonaro: quem são os réus no processo

Além de Bolsonaro, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) envolve alguns de seus principais aliados: Anderson Torres, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Mauro Cid.

Segundo a acusação, o grupo formaria o núcleo central de uma organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições de 2022 e manter Bolsonaro no poder.

Quais crimes pesam contra Bolsonaro

A PGR atribui a Bolsonaro o papel de “principal articulador e beneficiário” da tentativa de golpe. Entre os crimes que constam na denúncia estão:

  • Organização criminosa armada
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Golpe de Estado
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado

Somadas, as penas podem chegar a até 43 anos de prisão.

Julgamento de Bolsonaro: o que pode acontecer nesta fase

Se os ministros decidirem pela absolvição, o processo será arquivado. Caso haja condenação, o STF definirá individualmente a pena de cada réu, levando em conta a participação de cada um.

Mesmo após a decisão, ainda cabem recursos dentro do próprio Supremo. Embargos de declaração podem ser apresentados para pedir esclarecimentos, mas dificilmente mudam o resultado final.

Quando e onde acompanhar o julgamento de Bolsonaro

O julgamento ocorre ao longo de seis dias de sessões, com transmissões ao vivo. Nesta semana, as datas e horários são:

  • 11 de setembro: 14h às 19h
  • 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h

As sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial da TV Justiça, no YouTube e na TV aberta.

O O POVO transmite nesta quinta-feira, 11, simultaneamente pelo canal no YouTube, com cobertura jornalística durante o O POVO NEWS 2ª EDIÇÂO.

