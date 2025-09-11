Julgamento de Bolsonaro: saiba que horas Carmen Lúcia vota

Julgamento de Bolsonaro: saiba que horas Carmen Lúcia votaMinistra deve apresentar seu voto nesta quinta-feira, 11, em sessão que pode definir os rumos do processo contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira, 11, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2023.
O voto da ministra Cármen Lúcia é o mais esperado do dia e pode influenciar os rumos da ação penal.
Como foi a votação no julgamento de Bolsonaro até agora
Na terça-feira, 9, os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os acusados.
Já na quarta-feira, 10, o ministro Luiz Fux divergiu em parte: defendeu a condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto, mas pediu a absolvição de Jair Bolsonaro e de outros cinco réus.
A ordem de votação estabelecida no julgamento é a seguinte:
- Alexandre de Moraes (já votou)
- Flávio Dino (já votou)
- Luiz Fux (já votou)
- Cármen Lúcia (vota nesta quinta)
- Cristiano Zanin
Que horas é o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro?
A sessão desta quinta-feira, 11, começa às 14h, com o voto da ministra Cármen Lúcia.
Caso ocorra absolvição, o processo é arquivado. E se houver condenação, os ministros também irão decidir, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu.
Julgamento de Bolsonaro: quem são os réus no processo
Além de Bolsonaro, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) envolve alguns de seus principais aliados: Anderson Torres, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Mauro Cid.
Segundo a acusação, o grupo formaria o núcleo central de uma organização criminosa que tentou reverter o resultado das eleições de 2022 e manter Bolsonaro no poder.
Quais crimes pesam contra Bolsonaro
A PGR atribui a Bolsonaro o papel de “principal articulador e beneficiário” da tentativa de golpe. Entre os crimes que constam na denúncia estão:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Golpe de Estado
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado
Somadas, as penas podem chegar a até 43 anos de prisão.
Julgamento de Bolsonaro: o que pode acontecer nesta fase
Se os ministros decidirem pela absolvição, o processo será arquivado. Caso haja condenação, o STF definirá individualmente a pena de cada réu, levando em conta a participação de cada um.
Mesmo após a decisão, ainda cabem recursos dentro do próprio Supremo. Embargos de declaração podem ser apresentados para pedir esclarecimentos, mas dificilmente mudam o resultado final.
Quando e onde acompanhar o julgamento de Bolsonaro
O julgamento ocorre ao longo de seis dias de sessões, com transmissões ao vivo. Nesta semana, as datas e horários são:
- 11 de setembro: 14h às 19h
- 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
As sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial da TV Justiça, no YouTube e na TV aberta.
O O POVO transmite nesta quinta-feira, 11, simultaneamente pelo canal no YouTube, com cobertura jornalística durante o O POVO NEWS 2ª EDIÇÂO.
