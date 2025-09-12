Penas de Bolsonaro e aliados foram altas? A avaliação dos especialistas sobre o veredito do STF

ANDRE BORGES/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ao longo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), especialistas em direito já haviam calculado que, se ele fosse condenado por todos os cinco crimes do quais foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), sua pena mínima possível seria de cerca de 12 anos e a máxima, de aproximadamente 40 anos. Nesta quinta-feira (11/09), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu: Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado.

Entrevistados pela BBC News Brasil consideraram a pena dentro do esperado, considerando por exemplo o papel de liderança de Bolsonaro nos crimes julgados pelo STF — organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado. Além de Bolsonaro, os outros sete réus na ação penal também foram condenados. "As penas foram compatíveis com o que se esperava, tanto considerando os crimes que eram imputados quanto comparando com as pessoas que efetivamente foram nas manifestações do 8 de janeiro. Foram penas mais elevadas, dado que esses réus lideraram efetivamente, coordenaram aquelas pessoas", diz Wallace Corbo, professor de Direito na Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro, referindo-se às pessoas condenadas por participar de ataques e invasões à Praça dos Três Poderes em Brasília em 2023. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) Marcelo Semer e o professor de Direito processual penal João Pedro Pádua, da Universidade Federal Fluminense (UFF), destacam que o ex-presidente foi condenado por todos os cinco crimes aos quais respondia.

"Não houve excesso. Ela [a pena] poderia chegar a 43 anos. E as pessoas sem poder de mando receberam até 17 anos", afirmou Semer. "São vários crimes." "A gente está falando de um máximo de pena de 40 anos. O líder Jair Bolsonaro ficou em torno de 27 anos, o que é cerca de dois terços da pena máxima. É uma pena razoável, mais ou menos o esperado", acrescenta Pádua. Taiguara Libano, professor de Direito penal do Ibmec no Rio de Janeiro, avalia que, mesmo dentro do esperado, trata-se de uma pena alta.

Ele aponta também que todos os réus — com exceção de Mauro Cid, que fez uma delação — tiveram penas acima do mínimo possível. "O entendimento dominante na jurisprudência é fixar a pena no mínimo legal, com a pena podendo ser majorada quando há algum fundamento que justifique o acréscimo. Possivelmente, o que pode ter pesado em desfavor do ex-presidente e dos outros réus é a circunstância judicial da culpabilidade. A Primeira Turma pode ter considerado que a gravidade foi extremada, o que justificaria um acréscimo", aponta Libano. O professor do Ibmec-RJ cita o "Plano Punhal Verde Amarelo", encontrado durante as investigações e que, segundo a PGR, trazia planos para restringir a liberdade e até matar o ministro do STF Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Fellipe Sampaio/STF Réus no processo foram todos condenados ao regime fechado, com exceção de Mauro Cid, delator Para Libano, esse tipo de evidência pode justificar um "altíssimo grau de reprovação das condutas" dos condenados por parte do STF. "Espera-se do chefe do Poder Executivo um comportamento de acordo com a lei, com a Constituição. A responsabilidade de um chefe do Poder Executivo é maior do que de um cidadão comum. Então, o Supremo deve ter levado isto em consideração ao fixar as penas", diz o professor, destacando que não ainda não é possível ter acesso à íntegra do acórdão de julgamento. As penas determinadas pelo STF foram: