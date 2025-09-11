Bolsonaro deve pedir prisão domiciliar se for condenado

Bolsonaro deve entrar com pedido de prisão domiciliar se for condenado no STFFontes próximas ao ex-presidente relatam possível pedido de cumprimento de pena em casa por questões de saúde, caso seja condenado pelo STF no caso da trama golpista
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) relatam que a defesa do ex-presidente pode entrar com um pedido de prisão domiciliar, devido a problemas de saúde, caso ele seja condenado no julgamento da trama golpista. O julgamento ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) até esta sexta-feira, 12, e as penas pelos crimes, somadas, podem superar os 40 anos.
Relatos de interlocutores próximo ao ex-mandatário apontam que aliados pretendem extinguir as tentativas de recurso da condenação e não acreditam que o Supremo irá colocar Bolsonaro em regime fechado. Além disso, foi relatado que seu estado psicológico estaria abalado. As informações são da Folha.
De acordo com relatos do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, o pai, já em prisão domiciliar desde agosto e monitorado por tornozeleira eletrônica, está “magro e sem vontade de comer”. Carlos também diz que Bolsonaro enfrenta crises de soluço e vômitos constantes.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI) declarou que acompanha o estado de saúde de Bolsonaro e que está preocupado com a situação: “Se botarem ele na cadeia, é porque querem matar o Bolsonaro. Eu espero que não exista esse espírito no Supremo, de querer matar o presidente”, disse à Folha.
Próximos dias de julgamento
O julgamento do ex-presidente e outros sete réus acusados de golpe de Estado continua nesta quinta-feira, 11, com o voto da ministra Cármen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin.
O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e o ministro Flávio Dino já votaram a favor da condenação dos réus pelas infrações de organização criminosa, tentativa de golpe de estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano ao patrimônio público. Luiz Fux abriu divergência e votou para absolver Bolsonaro e outros réus de parte dos crimes imputados a eles.
As sessões de julgamento devem seguir até esta sexta-feira, 12. Confira AO VIVO: