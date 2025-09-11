Bolsonaro deve pedir prisão domiciliar se for condenado

Pessoas próximas a Bolsonaro relatam série de problemas de saúde durante julgamento do STF / Crédito: Evaristo Sá/AFP

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) relatam que a defesa do ex-presidente pode entrar com um pedido de prisão domiciliar, devido a problemas de saúde, caso ele seja condenado no julgamento da trama golpista. O julgamento ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) até esta sexta-feira, 12, e as penas pelos crimes, somadas, podem superar os 40 anos. Relatos de interlocutores próximo ao ex-mandatário apontam que aliados pretendem extinguir as tentativas de recurso da condenação e não acreditam que o Supremo irá colocar Bolsonaro em regime fechado. Além disso, foi relatado que seu estado psicológico estaria abalado. As informações são da Folha.