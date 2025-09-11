Bolsonaro sorri e acena na manhã seguinte ao voto de Fux que o absolve

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em frente à residência dele em Brasília na manhã desta quinta-feira, 11. No dia seguinte ao voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux que o absolveu na trama golpista, Bolsonaro sorriu e acenou, mas não fez comentários. Ao lado dele, estava Eduardo Torres, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na noite de quarta-feira, 10, Torres organizou uma vigília com apoiadores do ex-presidente nos arredores do condomínio na capital federal.

Em prisão domiciliar, o ex-presidente já havia aparecido no local no primeiro dia do julgamento, no último dia 2. Na ocasião, afirmou que estava acompanhando a sessão na Primeira Turma da Corte, também sem responder a outras perguntas. A defesa de Bolsonaro afirmou que ele manifestou interesse em comparecer ao julgamento no STF, mas foi desaconselhado por motivos de saúde. Nesta quarta-feira, 10, em um longo voto que durou 12h, Fux votou para condenar o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Netto, mas poupou todos os outros réus do "núcleo crucial" da trama golpista, incluindo Bolsonaro. Mesmo no caso de Cid, réu confesso, e de Braga Netto, o único réu preso, a proposta do ministro foi de condenação por apenas um dos cinco crimes atribuídos a eles na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) - abolição violenta do Estado democrático de Direito.