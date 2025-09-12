Bolsonaro condenado: a repercussão entre políticos do Ceará

De "golpista" a "Brasil virou ao avesso": políticos cearenses reagem à condenação de BolsonaroDe dança e festa petista a acusações de farsa por parte de bolsonaristas, políticos locais reagiram à decisão histórica. Houve quem optasse pelo silêncio sobre a condenação
A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) gerou reações imediatas entre aliados e opositores no Ceará. Enquanto opositores do ex-mandatário celebraram a decisão da 1ª Turma, na última quinta-feira, 11, aliados expressaram indignação e falaram em "injustiça".
Governistas
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), classificou a condenação como um "marco para a história do Brasil". Em mensagem nas redes, elogiou a postura do STF e afirmou que “ninguém está acima da lei”. O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, aproveitou para cobrar posicionamentos de Ciro Gomes (PDT) e de Roberto Cláudio (sem partido).
Enquanto Ciro, Cid e Lia Gomes não se pronunciaram, o ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) celebrou nas redes sociais: “Finalmente, o maior canalha da República na cadeia!”.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Sampaio (PT), publicou um vídeo comemorando com passos de dança ao lado do colega petista De Assis Diniz. Ambos escreveram: “golpista condenado”.
PSOL destaca rigor da lei
O deputado estadual Renato Roseno (Psol) destacou os 27 anos e três meses de prisão impostos a Bolsonaro e defendeu o “rigor da lei” no cumprimento da decisão. Já o vereador Gabriel Aguiar (Psol) celebrou: “Viva a nossa democracia!”.
Bolsonaristas reagem com indignação
Entre apoiadores do ex-presidente, prevaleceu o tom de inconformismo. O deputado estadual Carmelo Neto (PL) acusou os ministros de “carimbar” uma narrativa criada por Alexandre de Moraes. Já o deputado federal André Fernandes (PL-CE) publicou mensagem otimista: “O jogo ainda não acabou. A fase ruim vai passar!”.
Pré-candidato ao Senado, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), chamou o processo de “farsa escancarada” e afirmou que “o Brasil virou ao avesso”.
A vereadora Priscila Costa (PL), mais votada de Fortaleza, comparou Bolsonaro e Lula (PT), dizendo que apenas o petista teria provas contra si. Já Julierme Sena (PL) disse que a condenação se deu “por enfrentar o sistema” e classificou como “a maior injustiça que esse país já viu”.
O deputado federal Jaziel Pereira (PL) e a deputada estadual Dra. Silvana (PL) publicaram mensagens conjuntas, afirmando que o STF não fez justiça, mas perseguição. Em vídeo, apareceram com bandeiras do Brasil e disseram que a Constituição foi desrespeitada.
Silêncio da oposição
Até a manhã desta sexta-feira, 12, outras lideranças oposicionistas, como Capitão Wagner (União Brasil), Roberto Cláudio (sem partido) e Ciro Gomes (PDT), não haviam se manifestado sobre a a condenação de Bolsonaro e outros réus no julgamento da trama golpista.