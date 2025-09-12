Bolsonaro condenado: a repercussão entre políticos do Ceará

Condenação de Bolsonaro gerou repercussão imediata entre os políticos cearenses / Crédito: Reprodução/Instagram // Montagem O POVO

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) gerou reações imediatas entre aliados e opositores no Ceará. Enquanto opositores do ex-mandatário celebraram a decisão da 1ª Turma, na última quinta-feira, 11, aliados expressaram indignação e falaram em "injustiça". Governistas O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), classificou a condenação como um "marco para a história do Brasil". Em mensagem nas redes, elogiou a postura do STF e afirmou que “ninguém está acima da lei”. O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, aproveitou para cobrar posicionamentos de Ciro Gomes (PDT) e de Roberto Cláudio (sem partido).

Bolsonaristas reagem com indignação

Entre apoiadores do ex-presidente, prevaleceu o tom de inconformismo. O deputado estadual Carmelo Neto (PL) acusou os ministros de “carimbar” uma narrativa criada por Alexandre de Moraes. Já o deputado federal André Fernandes (PL-CE) publicou mensagem otimista: “O jogo ainda não acabou. A fase ruim vai passar!”. Pré-candidato ao Senado, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), chamou o processo de “farsa escancarada” e afirmou que “o Brasil virou ao avesso”. Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram Repercussão no Ceará de condenação de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram