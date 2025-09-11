Julgamento de Bolsonaro no STF: voto de Cármen Lúcia

Julgamento da ação penal seguirá nesta quinta-feira, 11, com voto da ministra Cármen Lúcia / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Após sessão que durou mais de doze horas com o voto do ministro Luiz Fux, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus pela trama golpista será retomado nesta quinta-feira, 11, com o voto da ministra Cármen Lúcia. As sessões extras foram solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e ocorrerão no período da tarde. Seguindo o rito dos dias anteriores, a sessão da manhã será aberta pelo presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, a partir das 14 horas. Era previsto uma sessão pela manhã, mas, pelo horário do voto de Fux, a parte da manhã foi cancelada. Além do voto de Cármen Lúcia, há a possibilidade de que o presidente apresente seus votos ainda nesta quinta.

Também há uma expectativa pelos votos da ministra pelo fato de que o placar está em 2 a 1 pela condenação dos oito réus. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino decidiram pela condenação, apesar de Dino ter feito ressalvas sobre o nível de culpabilidade de cada acusado, enquanto Luiz Fux votou pela absolvição dos réus. Voto de Fux A sessão dessa quarta-feira, 10, foi marcada pela fala do ministro Luiz Fux, em sessão que durou mais de doze horas. Já no início, o ministro defendeu a anulação do processo contra os oito réus, apontando a incompetência do STF para julgar a ação penal. Fux também avaliou os cinco crimes pelos quais os réus estão sendo acusados: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. O ministro condenou apenas Mauro Cid e Braga Netto por um dos crimes imputados na ação penal.

Fux também votou pela absolvição das acusações de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito. Para ele, discursos e entrevistas com ataques aos membros de outros poderes não podem ser considerados atentado. Além disso, para o ministro, “ninguém pode ser punido pela cogitação”. Fux avaliou que “atos nefastos” também não configuram o crime, mencionando acampamentos, faixas manifestações e aglomerações, considerando-os “manifestação política com propósitos sociais”. O ministro chegou mencionar as manifestações realizadas em 2013 e 2014, atos realizados durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), e os protestos contra o ex-presidente Michel Temer (MDB), em 2016, afirmando que os episódios foram “lamentáveis”. Análise individual das condutas Em seguida, o ministro analisou as condutas dos réus, indicando absolvição ou condenação para cada um dos cinco crimes.