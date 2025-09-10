Fux vota para absolver réus do crime de organização criminosa

Julgamento continuará nesta quarta-feira, 10, com voto do ministro Luiz Fux / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do crime de organização criminosa armada no julgamento referente a trama golpista. O ministro entendeu que não foram preenchidos os requisitos legais para a configuração do tipo penal. "Voto que se julgue improcedente a ação penal relativamente ao crime de organização criminosa, porque esse crime não preenche a tipicidade”, afirmou o ministro, que já vinha abrindo divergência em outros trecho da ação penal.

Segundo Fux, para qualificar crimes relacionados a organizações criminosas há necessidade de comprovação do uso efetivo de arma de fogo. O ministro disse que não basta a posse ou porte legal da arma, mas sim sua utilização concreta por membros da organização durante a prática dos delitos. "Na prática dos crimes para os quais se tenha constituído a organização, deve ter sido utilizada arma de fogo, como estabelece o tipo penal", afirmou. Ele acrescenta: "Várias autoridades aqui são titulares do direito legítimo para pó de arma. Não se usa, mas temos o porte. Mas no crime tem usar, porque nos termos da legislação vigente não tem qualquer repercussão penal, revelando-se manifestamente inaplicável dispo do parágrafo 2º se aportar armas de fogo. Se assim fosse, nem preciso concluir".