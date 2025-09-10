Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fux vota para condenar Mauro Cid em processo no STF

Fux vota para condenar Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito

Ministro analisa a conduta individualizada dos oito réus. Até o momento, Fux também votou pela absolvição de Cid na imputação de organização criminosa armada
Taynara Lima
Taynara Lima
O ministro Luiz Fux, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira, 10, votou pela condenação do tenente-general e ex-ajudante de ordens Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O ministro chegou a falar sobre os argumentos da defesa de Cid, que considerou o réu como "simples porta voz" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e trouxe trechos das mensagens do tenente-general com os réus. 

Por outro lado, o ministro votou pela absolvição do réu colaborador no crime de organização criminosa armada.

Em sessão que dura mais de seis horas, o ministro, agora, analisa a conduta individualizada de cada réu, começando pela avaliação de Cid.

(Mais informações em instantes)


STF Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes

