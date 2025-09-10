Fux vota para condenar Mauro Cid em processo no STF

Ministro analisa a conduta individualizada dos oito réus. Até o momento, Fux também votou pela absolvição de Cid na imputação de organização criminosa armada

O ministro Luiz Fux , da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira, 10, votou pela condenação do tenente-general e ex-ajudante de ordens Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O ministro chegou a falar sobre os argumentos da defesa de Cid, que considerou o réu como "simples porta voz" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e trouxe trechos das mensagens do tenente-general com os réus.

Por outro lado, o ministro votou pela absolvição do réu colaborador no crime de organização criminosa armada.

Em sessão que dura mais de seis horas, o ministro, agora, analisa a conduta individualizada de cada réu, começando pela avaliação de Cid.

