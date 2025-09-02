Advogado diz gostar de Bolsonaro e Moraes: 'Talvez seja o unico"

Advogado Demóstenes Torres, integrante da defesa do ex-comandante Almir Garnier / Crédito: Gustavo Moreno/STF

“Ministro Luiz Fux sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático e sempre atraente como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa”, saudou. A fala causou risadas nos ministros e no público que acompanha o julgamento no local. O ministro Flávio Dino brincou e disse “não aceitar nada menos do que isso” quando fosse cumprimentado pelo advogado. Em resposta, Bittencourt logo exaltou o ministro: “Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso e vem lá do Norte com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento. Tudo que a gente precisa ter aqui”, disse o advogado. Apesar do elogio, o ministro é natural de São Luís, no Maranhão.