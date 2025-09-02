Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Advogado diz gostar de Bolsonaro e Moraes: 'Talvez seja o unico"

Advogado diz que gosta de Bolsonaro e de Moraes e afirma que levaria cigarro para ex-presidente

Outro dos defensores de referiu ao ministro Luiz Fux como "atraente". Confira momentos do julgamento no STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta terça-feira, 2, o julgamento do grupo que integra o Núcleo Crucial do processo que apura a tentativa de golpe de Estado, composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por militares da alta patente. Durante a sustentação oral de Demóstenes Torres, integrante da defesa de Almir Garnier, o advogado disse gostar do ministro Alexandre de Moraes e de Bolsonaro e afirmou que levaria cigarro para o ex-presidente “onde quer que seja”.

Torres utilizou cerca de 20 minutos do tempo total de 1 hora para cumprimentar e relembrar a trajetória dos ministros da primeira turma: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino. Ao falar com o relator, o advogado elogiou Moraes e disse admirá-lo, considerando o ministro uma “pessoa dedicada”.

Em certo momento, Demóstenes falou sobre o fato de gostar tanto de Moraes, como de Bolsonaro. “É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu”.

Em seguida, contou sobre um encontro que teve com o ex-presidente em um aeroporto após ter saído da política. O advogado é ex-senador e teve o mandato cassado em 2012. 

“De repente, passou Bolsonaro parecendo um soldadinho de chumbo. Falei para a minha mulher: ‘Até o Bolsonaro está me evitando’. Aí ele parou no raio-x, voltou correndo, me deu um abraço e disse: ‘Senador, para mim, não aconteceu nada’. Então, se Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que goste do ministro Alexandre de Moraes e goste do ex-presidente Jair Bolsonaro”, continuou.

"Amoroso e atraente"

Além da fala de Demóstenes, as primeiras sessões do processo foram marcadas por outros elogios de advogados direcionados aos ministros da Primeira Turma. O advogado Cezar Bitencourt, parte da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, chegou a chamar Luiz Fux de amoroso e atraente.

“Ministro Luiz Fux sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático e sempre atraente como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa”, saudou.

A fala causou risadas nos ministros e no público que acompanha o julgamento no local. O ministro Flávio Dino brincou e disse “não aceitar nada menos do que isso” quando fosse cumprimentado pelo advogado.

Em resposta, Bittencourt logo exaltou o ministro: “Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso e vem lá do Norte com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento. Tudo que a gente precisa ter aqui”, disse o advogado. Apesar do elogio, o ministro é natural de São Luís, no Maranhão. 

