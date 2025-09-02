Maioria dos réus da trama golpista deve acompanhar julgamento remotamente

O julgamento que começa neste terça-feira, dia 2, vai julgar primeira o chamado "núcleo central" da trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não informou se irá de forma presencial ao tribunal

O general do Exército Paulo Sérgio Nogueira é o único réu julgado nesta terça-feira, 2, pela trama golpista a acompanhar presencialmente o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Os demais denunciados de participar do chamado núcleo 1 da trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), optaram por não comparecer. Eles não são obrigados a acompanhar o julgamento.

Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Ele é cearense de Iguatu. O general chegou ao tribunal com tipoia no ombro esquerdo.

Por estar em prisão domiciliar, Bolsonaro precisaria solicitar autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o começo de agosto, por descumprir medidas cautelares.

O general Braga Netto, que foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022, está preso no Rio de Janeiro por tentar atrapalhar as investigações da tentativa de golpe.