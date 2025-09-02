Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maioria dos réus da trama golpista deve acompanhar julgamento remotamente

Cearense é único réu a assistir julgamento presencialmente no STF

O julgamento que começa neste terça-feira, dia 2, vai julgar primeira o chamado "núcleo central" da trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não informou se irá de forma presencial ao tribunal
Tipo Notícia

O general do Exército Paulo Sérgio Nogueira é o único réu julgado nesta terça-feira, 2, pela trama golpista a acompanhar presencialmente o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Os demais denunciados de participar do chamado núcleo 1 da trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), optaram por não comparecer. Eles não são obrigados a acompanhar o julgamento. 

Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Ele é cearense de Iguatu. O general chegou ao tribunal com tipoia no ombro esquerdo.

Por estar em prisão domiciliar, Bolsonaro precisaria solicitar autorização ao ministro Alexandre de Moraes para se deslocar. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o começo de agosto, por descumprir medidas cautelares.

O general Braga Netto, que foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022, está preso no Rio de Janeiro por tentar atrapalhar as investigações da tentativa de golpe.

Além dos três citados, também são julgados nesta primeira leva, Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do esquema; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Todos devem acompanhar o julgamento de forma virtual.

