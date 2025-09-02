Se condenarmos Cid, acabou instituto da delação premiada, afirma advogado de defesa

O advogado Jair Alves Pereira, que representa o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, afirmou nesta terça-feira, 2, que, se o ex-braço-direito do ex-presidente Jair Bolsonaro for condenado na ação penal da tentativa de golpe de Estado "acabou o instituto da delação premiada".

Na visão do advogado, não é justo o Estado, "depois de tudo", condenar Cid. "Depois de ele estar com cautelares diversas da prisão, afastado de suas funções, pediu baixa do Exército. E agora no final o Estado diz que não, realmente, tu me ajudou, tá tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o instituto da colaboração premiada. Ou ele vale, ou ele não vale", apontou.