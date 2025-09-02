Moraes defende STF contra coação: 'Impunidade não é opção'

Alexandre de Moraes iniciou julgamento com relatório sobre a ação penal / Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

No início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes iniciou sua fala afirmando que as instituições mostraram força e resiliência diante de atos como a tentativa de um golpe de estado no Brasil. Moraes afirmou que a conclamada pacificação do país não pode ser alcançada a partir da impunidade dos acusados de participação na trama golpista.

"Impunidade, omissão e covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, só aparentemente, que é o da impunidade, deixa cicatrizes traumáticas para a sociedade e corrói a democracia, como lamentavelmente o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do respeito às instituições", argumentou. Moraes destacou que a missão do STF é analisar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), avaliando as provas e julgando caso a caso. E se houver entendimento de que há culpabilidade, os réus serão condenados. Havendo prova da inocência, ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpa, serão absolvidos. "Assim se faz a Justiça. Esse é o papel do STF, julgar com imparcialidade e aplicar a Justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas", completou.