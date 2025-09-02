STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

O julgamento começou na manhã desta terça-feira (2) e foi suspenso para o almoço.

Na parte da tarde, os advogados dos acusados vão subir à tribuna para as sustentações orais em favor dos réus. Eles terão prazo de até uma hora para suas considerações.

A defesa de Mauro Cid será a primeira a falar. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro figura como delator e réu na ação penal.