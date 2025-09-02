Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PGR pede condenaçãode Bolsonaro e outros réus por plano de golpe

'Atos graves contra a democracia', diz PGR ao pedir condenação de Bolsonaro e demais réus

Procurador-geral afirmou que não punir tentativas de golpe incentiva novas ações violentas contra o regime democrático
Autor Marcelo Bloc
Por volta das 11 horas, após Alexandre de Moraes ler o relatório do caso penal, teve início a sustentação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Ele iniciou lembrando que tentativas de golpe de Estado podem vir de quem tem o poder ou de forma externa, de quem quer tomá-lo à força. Não combater ou punir esse tipo de ação, garante Gonet, incentivaria atos do tipo e violências contra o estado democrático de direito.

Gonet rechaçou que os atos ali julgados tenham sido ações isoladas, ou mera discussão de possibilidade, sem a intenção de colocar o plano golpista em ação. Segundo ele, não se pode considerar os atos como "aventuras inconsideradas" ou reduzi-la a um "plano bonachão das curiosidades da tão irreverente da vida nacional".

"O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves, enquanto quisermos manter a vivência de um estado democrático de direito".

Ele reiterou que nesta fase final do julgamento, "permanecem inabaladas as considerações e conclusões dispostas nas alegações finais da Procuradoria Geral da República", que pediu a condenação dos réus.

O PGR afirmou que faz ali um apanhado resumido das múltiplas ações do grupo denunciado, em que se nota uma unidade de propósito, no sentido de "impedir a chegada e o exercício do poder pelo presidente que concorria pela oposição e de promover a continuidade do exercício do poder pelo presidente Bolsonaro, pouco importando os resultados apurados no sufrágio de 2022".

Jair Bolsonaro STF

