PGR pede condenaçãode Bolsonaro e outros réus por plano de golpe

Ministro Alexandre de Moraes e procurador geral da República, Paulo Gonet / Crédito: Gustavo Moreno/STF

Por volta das 11 horas, após Alexandre de Moraes ler o relatório do caso penal, teve início a sustentação do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ele iniciou lembrando que tentativas de golpe de Estado podem vir de quem tem o poder ou de forma externa, de quem quer tomá-lo à força. Não combater ou punir esse tipo de ação, garante Gonet, incentivaria atos do tipo e violências contra o estado democrático de direito.