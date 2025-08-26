Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

Autor AFP
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, nesta terça-feira (26), "o monitoramento policial em tempo integral" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, alegando "risco de fuga".

A medida é tomada a uma semana do início das deliberações finais do julgamento no STF em que Bolsonaro é réu, juntamente com outros sete aliados, por suposta tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente (2019-2022) é acusado de liderar uma "organização criminosa" que conspirou para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a vitória dele nas eleições de 2022.

O ministro Alexandre de Moraes determinou "o monitoramento policial em tempo integral" de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília desde o começo do mês, segundo um documento judicial obtido pela AFP.

