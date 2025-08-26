Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou, nesta terça-feira (26), "o monitoramento policial em tempo integral" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, alegando "risco de fuga".

A medida é tomada a uma semana do início das deliberações finais do julgamento no STF em que Bolsonaro é réu, juntamente com outros sete aliados, por suposta tentativa de golpe de Estado.