Atlas: Maioria dos brasileiros rejeita 8/1, mas critica penas

￼ATO golpista depredou três poderes em 8 de janeiro de 2023 / Crédito: SERGIO LIMA/AFP

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, 13, mostrou que 83,3% das pessoas discordam da depredação feita no 8 de janeiro de 2023 nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. Outros 8,4% concordaram com a ação, enquanto 8,3% não souberam responder. O levantamento mediu o nível de confiança no Judiciário brasileiro e a imagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação ao ato antidemocrático, as mulheres são as que mais discordam, marcando 84,8% das respostas; apenas 5,6% delas concordam e 9,5% não souberam responder. Os homens pontuaram 81,7% de discordância da depredação; 11,8% de concordância e 6,6% de indefinição. Leia mais STF já responsabilizou quase 1,2 mil pessoas por atos do 8 de Janeiro; 638 foram condenadas Sobre o assunto STF já responsabilizou quase 1,2 mil pessoas por atos do 8 de Janeiro; 638 foram condenadas Aos entrevistados foi feita a seguinte pergunta: "Você concorda ou discorda da ação de manifestantes que ocuparam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF em 08 de janeiro de 2023?".

Por região, os votantes do Norte são os que mais discordaram, pontuando 91,4%. Em seguida, estão Sudeste, com 84,8%; Nordeste, 84,6%; Sul, 80,2%; e Centro-oeste, com 68,9%. Também foi perguntado se a invasão do Congresso Nacional, do Planalto e do STF por apoiadores do

ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi justificada ou injustificada. As respostas foram as seguintes: Completamente injustificada: 62,3%



Parcialmente justificada: 23,9%



Completamente justificada: 8,2%



Não sei: 5,6% Quanto às punições aos depredadores que invadiram as sedes dos Três Poderes, 51,1% consideraram exageradas; 35,3% disseram ser adequadas; 11,6%, insuficientes e 2% não souberam responder.

Além disso, 52,1% discordam da decisão do STF de condenar os participantes do 8 de Janeiro a penas que superam 15 anos de prisão. Enquanto 45,5% concordam e 2,4% não souberam responder. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Por fim, nesse tópico, foi questionado se as pessoas são a favor ou contra uma anistia "ampla, geral e irrestrita" a líderes políticos e manifestantes investigados e condenados por tentativa de golpe de Estado e invasão das sedes dos Três Poderes. As respostas foram: 51,2% contra; 46,9% a favor e 1,9% não soube responder.