Veja a íntegra do voto da ministra Cármen Lúcia para tornar réus Bolsonaro e mais sete

Ela mostra exatamente como, desde a década de 50, ou logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós, brasileiras e brasileiros, bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek foi, o Brasil era risonho - que não era exatamente um período de risos - com tentativas de impedir vice-presidentes de assumirem, com mandados de segurança que foram impetrados neste Supremo Tribunal Federal, com impeachment informal que aconteceu no Brasil em relação às pessoas que assumiriam a Presidência, com tentativa de não se empossar o presidente Jango, o suicídio do presidente Getúlio Vargas no auge de uma crise gravíssima.

Eu começaria as minhas breves observações. Presidente, como já disse, eu farei juntada de voto escrito nesta fase. Uma das maiores historiadoras, senão a maior historiadora brasileira hoje, na minha compreensão, a professora Heloisa Starling, está publicando um livro: A máquina do golpe, como foi desmontada a democracia no Brasil, referindo-se à passagem da década de 60. Num dos capítulos - e aliás em todas as fases, porque está sendo seriada a divulgação do livro dela - ela mostra como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana, nem um mês.

E, na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo procurador-geral da República, se eu começar a ler - e quem assistir esse filme de trás para frente, do dia 8 de janeiro -, nós, numa situação realmente de servidores públicos, como somos nós no Supremo e que estávamos também, pelo menos em parte de nós, no Tribunal Superior Eleitoral, nós sabemos o que foi viver, né, ministro Alexandre? O tempo todo com um ruído debaixo dos pés, que eu mesma pedi, inclusive, a antecipação da diplomação do presidente, marcada inicialmente pro dia 19, que é o último dia da diplomação, e eu comentei com o ministro Alexandre. Realmente houve a passagem para o dia 12, porque vi alguma coisa que eu não entendia muito bem, que as pessoas não entendiam, mas que não parecia que estava todo mundo acolhendo tranquilamente, embora não houvesse nada formalizado - porque não se formaliza golpe, porque não se planeja às escâncaras -, embora houvesse uma sucessão de atos e fatos que são descritos na passagem.

Então, se eu desenrolar do dia 8 para trás, as pessoas, por acaso, vieram? Vieram mesmo para uma festa da Selma? Desceram na mesma hora? Chegaram no mesmo dia? Na véspera, no sábado, a ministra Rosa Weber, que estava aqui na Presidência, disse que estava muitíssimo preocupada, telefonando sem parar para as autoridades, porque se preocupava com a chegada de caminhões, de ônibus, chegando num domingo do início do mês de janeiro em Brasília, e indo exatamente para o mesmo lugar. E, daqui a pouco, se sabe que vão descer a Esplanada, e algumas máquinas que estavam ali para defender saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar.

Se eu voltar um pouco antes, no período eleitoral, como foram tensos aqueles dias. As tentativas de impedir eleitores de votar, a máquina funcionando para desacreditar o que é da confiança do cidadão e da cidadã brasileira, pela singela circunstância de que é confiável, segura, hígida, correto o processo eleitoral brasileiro. A tentativa o tempo todo, em praça pública, em avenidas importantes do país, reunindo pessoas para desacreditar as instituições. Sendo que a democracia vive da confiança que a sociedade tem de que é melhor viver com os outros, para que a gente tenha maiores possibilidades de ter alguma segurança individual, social, e cada um poder aperfeiçoar seus talentos, cumprir suas vocações e ter alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de cada um se fazer feliz.

Isto a democracia propicia. Isto a ditadura não permite. E o ministro Flávio Dino vem de lembrar: se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte. Não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos, de carne e osso, que são torturados, mutilados, assassinados, toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos.