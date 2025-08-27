Vereadora de Fortaleza denuncia discriminação por ser suplente

Tia Francisca na tribuna da Câmara Municipal / Crédito: Divulgação/CMFor

A vereadora de Fortaleza, Tia Francisca (PSD) fez um desabafo na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã da terça-feira, 26, e disse sofrer discriminação de colegas por ser suplente e estar no cargo de forma temporária. Emocionada, a parlamentar disse não ser respeitada por ser suplente, mulher, e ser mais velha que parte dos colegas de Parlamento. Apesar disso, ela não citou nomes. Trazer um momento de repúdio e tristeza. Dessa vez quero deixar o conhecimento da casa a falta de respeito com os suplentes (...) A Tia Francisca não é só uma suplente, é amiga dessa casa e dos vereadores independentemente de ser suplente ou não. Essa casa acolhe, não marca ninguém, mas os colegas infelizmente marcam, desrespeitam, por não ser homem ainda mais, por ser velha ainda mais, aí é uma desordem. Eu tenho orgulho de ter minha idade. Tenho caráter, ética e respeito”, disse a parlamentar.