Vereadora de Fortaleza denuncia discriminação por ser suplente

Vereadora de Fortaleza diz sofrer discriminação por ser suplente, mulher e mais velhaA vereadora Tia Francisca (PSD) cobrou respeito e disse sofrer preconceito de colegas na Câmara Municipal de Fortaleza; apesar disso, não citou nomes
A vereadora de Fortaleza, Tia Francisca (PSD) fez um desabafo na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã da terça-feira, 26, e disse sofrer discriminação de colegas por ser suplente e estar no cargo de forma temporária. Emocionada, a parlamentar disse não ser respeitada por ser suplente, mulher, e ser mais velha que parte dos colegas de Parlamento. Apesar disso, ela não citou nomes.
Trazer um momento de repúdio e tristeza. Dessa vez quero deixar o conhecimento da casa a falta de respeito com os suplentes (...) A Tia Francisca não é só uma suplente, é amiga dessa casa e dos vereadores independentemente de ser suplente ou não. Essa casa acolhe, não marca ninguém, mas os colegas infelizmente marcam, desrespeitam, por não ser homem ainda mais, por ser velha ainda mais, aí é uma desordem. Eu tenho orgulho de ter minha idade. Tenho caráter, ética e respeito”, disse a parlamentar.
A vereadora denunciou que suplentes estariam sendo menosprezados por colegas de parlamento nos bairros, mas não citou nomes. “Não estou preocupada aqui em dar nomes, porque eu poderia dar, mas acredito que os colegas sabem, eu nunca sentei em uma cadeira para denegrir a imagem de ninguém, mas estão fazendo isso com a Tia Francisca”.
Segundo Tia Francisca, alguns parlamentares estão desdenhando da sua posição na suplência, quando ela solicita algum recurso ou benefício para a sua base. "Se eu peço uma coisa vão lá e dizem, 'aquilo é uma abestada'. 'Não dá nada para aquela abestada não; o que é um suplente?' Coitados dos políticos se não fossem os suplentes", defendeu.
Encerrando sua fala a vereadora cobrou respeito. “Eu posso não ser vereadora eleita, mas estou nesta casa como vereadora é preciso que tenham respeito”. O POVO entrou em contato com a assessoria da parlamentar para questionar sobre o caso e aguarda retorno. Caso haja retorno a matéria será atualizada.
Quem é Tia Francisca?
Suplente na legislatura atual, a vereadora já foi eleita na legislatura passada entre 2020 e 2024, ficando na suplência no último pleito, quando apoiou a eleição do prefeito Evandro Leitão (PT). Atualmente, ela é do mesmo partido da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD).
Em seu perfil, a parlamentar diz estar envolvida na assistência social na comunidade São José onde começou o trabalho social no Parque São José, através da fundação da Escolinha de Assistência ao Menor Carente, em 1975. Em 1988 se tornou líder comunitária e fundou a Associação do Bem Estar Social do Ceará (Abemce), que atua na alfabetização de crianças e adolescentes, e oferece cursos de capacitação juvenil e encaminhamento para o mercado de trabalho, através do programa Jovem Aprendiz.