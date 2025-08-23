Presidente da Câmara de Indiana (SP) dá cadeirada em ex-vereador

Presidente da Câmara de Indiana dá cadeirada em ex-vereador / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O presidente da Câmara Municipal de Indiana (SP), Nelson Henrique dos Santos (Podemos), deu uma cadeirada no ex-vereador Anderson Aparecido de Oliveira (Republicanos), dentro da casa legislativa. O episódio na segunda-feira, 18, ocorreu quando Anderson tentava transmitir a sessão. Dois dias depois, na quarta-feira, 20, uma portaria foi publicada pelo presidente, proibindo o uso de câmeras particulares no plenário.

A agressão ao ex-vereador, conhecido como “Dezinho”, foi gravada em vídeo pela vítima, que registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil. Veja vídeo Presidente da Câmara Municipal de Indiana (SP), Nelson Henrique dos Santos (Podemos), agrediu o ex-vereador Anderson Aparecido de Oliveira (Republicanos), com uma cadeirada. Após o ato, ele proibiu o uso de câmeras no Plenário da Casa Legislativa, na quarta-feira, 20 pic.twitter.com/9Yvm4YJHTH — Jogo Político (@jogopolitico) August 23, 2025 Na sessão, estava prevista a votação de aumentos de salários dos parlamentares.