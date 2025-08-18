Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TRE-CE cassa suplente de vereador de Fortaleza por abuso de poder

TRE-CE cassa suplente de vereador de Fortaleza por abuso de poder econômico

Tribunal decidiu, por unanimidade, cassar o mandato de Juninho Aquino (Avante) e torná-lo inelegível por oito anos. Ele exerce mandato na Câmara Municipal desde junho deste ano
Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em sessão plenária realizada na manhã desta segunda-feira, 18, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu, por unanimidade, cassar o registro e o diploma do suplente de vereador de Fortaleza em exercício, Júlio Rocha Aquino Júnior, o Juninho Aquino (Avante), por abuso de poder econômico.

A Corte também determinou a inelegibilidade do parlamentar por oito anos, a contar das eleições de outubro de 2024, além da retotalização dos votos com a anulação dos sufrágios destinados ao candidato e sem contabilização para a legenda. A decisão ainda é passível de recurso.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Ao O POVO, Juninho Aquino se disse surpreso com a decisão e informou que seus advogados estão analisando o caso. "Mas assim que eu entender eu faço questão de esclarecer qualquer coisa", completou o parlamentar.

Denúncia do MPCE

O procurador regional eleitoral, Samuel Miranda Arruda, destacou que a investigação começou antes das eleições municipais de 2024, a partir de denúncia do ex-vereador Márcio Cruz (PCdoB). Ele relatou ter sido ameaçado e impedido de realizar campanha nos bairros Padre Andrade e Jardim Iracema, em Fortaleza.

Segundo Cruz, três homens ordenaram a mudança do comitê eleitoral sob ameaça, afirmando ligação com o Comando Vermelho. Após a prisão dos envolvidos, a polícia encontrou material de campanha de Juninho Aquino.

O procurador lembrou ainda que Cruz, que havia conquistado cerca de dois mil votos nessas áreas em 2016, obteve pouco mais de 300 votos em 2024, mesmo com o reforço político da esposa, a deputada federal Enfermeira Ana Paula (PSB).

Leia mais

Arruda também citou um vídeo em que o vereador aparece em local de acesso restrito, cantando músicas de apologia a facções criminosas, em situação que classificou como “absoluta e completa descontração”.

“A sentença anterior nega a realidade. Qual é a realidade? O Comando Vermelho tem influência fortíssima nesses bairros”, disse o procurador, criticando decisão de primeira instância que havia rejeitado cassação.

Ele acrescentou que outros dois candidatos também foram impedidos de fazer campanha nas mesmas áreas e que diversos postulantes evitaram denunciar ameaças por medo de represálias. O MPCE pediu o reconhecimento dos crimes de coação eleitoral, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.

Decisão do relator

O relator José Maximiliano Machado Cavalcanti explicou que Márcio Cruz recorreu contra a improcedência de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida contra Juninho Aquino. A ação alegava "ameaças e intimidações" por apoiadores do candidato recorrido, supostamente vinculados a uma organização criminosa, para inibir a campanha adversária.

Embora não tenha sido comprovada a ligação direta do candidato com a facção, o relator considerou que a atuação sistemática e organizada da militância em criar um ambiente de hostilidade configurou abuso de poder econômico. Dessa forma, ele votou pela cassação do mandato e pela inelegibilidade de oito anos.

O entendimento foi acompanhado pelos desembargadores Wilker Macêdo Lima, Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, Emanuel Leite Albuquerque, Daniel Carvalho Carneiro, Luciano Nunes Maia Freire e pela presidente do TRE-CE, Maria Iraneide Moura Silva.

O desembargador Daniel Carneiro, ao acompanhar o voto, destacou a existência de “fortes indícios de ligação com facção criminosa”, ressaltando a dificuldade de reunir provas formais devido ao medo das testemunhas de sofrer retaliações.

Nota da Defesa

Em nota enviada ao O POVO, a defesa de Aquino informou que se manifestará em momento posterior, demonstrou surpresa com a decisão da Justiça Eleitoral e reforçou que recorrerá da decisão.

"A defesa do Sr. Júlio Aquino Junior esclarece que só se manifestará após a divulgação oficial do Acórdão que reformou a sentença absolutória, o que ainda não aconteceu. No entanto, apesar do elevado grau de espanto com as notícias que se espalham, a decisão de primeira instância foi clara ao mostrar que inexistiam provas, julgando improcedente o pedido inicial proposto, o que também foi a opinião do Ministério Público. A defesa irá recorrer às instâncias superiores, e demonstrar ao final a inocência do Sr. Júlio Aquino Junior", diz o texto.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar