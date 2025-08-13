Após denúncia de Felca, vereador de Fortaleza propõe Frente contra 'adultização'

Tema ganhou holofote no debate público após vídeo que já ultrapassou as 36 milhões de visualizações. Deputados estadual e federal do Ceará também apresentaram projetos de leis sobre o tema nas respectivas casa parlamentares

O vereador Ronaldo Martins (Republicanos) protocolou na terça-feira, 12, pedido para implementação de uma Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). "Não podemos normalizar que crianças sejam expostas a conteúdos, comportamentos e estímulos que não são próprios da idade. Essa frente parlamentar é para dizer basta à adultização infantil em Fortaleza", disse Martins ao O POVO .

A iniciativa ocorre após vídeo de denúncia produzido pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, conhecido como Felca. A postagem mobilizou diversos políticos a pautarem iniciativas contra a adultização, seja na esfera municipal, na estadual ou na federal.

Na tribuna da CMFor, Martins chegou a mencionar o conteúdo produzido por Felca par denunciar a prática. "Isso não é humor. Isso é uma violação clara do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dos nossos deveres de proteção", disse. "Nós, na Câmara, temos o dever moral e político de reagir, de olhar o estado e exigir responsabilidade das plataformas, punição aos que exploram", acrescentou.

Até a sessão da terça, Martins colhia as assinaturas. Durante a tarde, a equipe do parlamentar disse que tinha conseguido 20 assinaturas e que o pedido de criação foi protocolado. O objetivo, conforme explicado, é ampliar o debate sobre adultização infantil, fiscalizar políticas públicas, propor ações e conscientizar a população sobre os riscos relacionados ao tema.

Deputados cearenses também pautam tema

No âmbito estadual, o deputado Sargento Reginauro (União Brasil) apresentou o que denominou de projeto de lei Frente de Enfrentamento Legal à Adultização de Crianças e Adolescentes (com a sigla Felca).