Câmara de Fortaleza volta do recesso com plenário reformado e presença de Evandro

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) irá retornar as atividades legislativas nesta sexta-feira, 1º de agosto, em sessão solene com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT). O retorno está marcado para ocorrer no Plenário Fausto Arruda, a partir das 9h.

O presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), presidirá a sessão e fará a entrega oficial da reforma do Plenário, que passou por reparos e modernização durante o período do recesso do Legislativo. O cantor Marcos Lessa estará presente e interpretará o hino de Fortaleza.