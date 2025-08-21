Capitão do Penta, Cafu recebe título de cidadão fortalezense da Câmara Municipal

Autor da honraria e presidente da CMFor, o vereador do PSB, Léo Couto, justificou que título é dado por trabalho social desenvolvido pelo bicampeão mundial

"Para além da carreira vitoriosa no futebol, repleta de títulos importantes por onde passou, Cafu contribuiu, por muitos anos, com o desenvolvimento de crianças e adolescentes carentes por meio do esporte", explicou o vereador.

A Câmara de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quinta-feira, 21, o título de cidadão honorário fortalezense ao ex-jogador e campeão das Copas do Mundo de 1994 e 2002, Cafu. O autor do projeto é o presidente da casa, Léo Couto (PSB).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 142 partidas com a camisa verde e amarelo, Cafu é o jogador que possui o maior número de embates defendendo a seleção brasileira masculina de futebol. Com os títulos conquistados das Copas do Mundo de 1994 como reserva e 2002 como capitão, o ex-atleta é reconhecido como um dos maiores laterais direitos da história.

Natural de Itaquaquecetuba, em São Paulo, o capitão do Penta deverá receber o título de cidadão fortalezense no final do mês. Na ocasião, ele também irá participar da Taça das Favelas, organizada pela Central Única das Favelas (CUFA).

Antes dele, quem será homenageado com o título de Cidadão Cearense, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), será o narrador esportivo Galvão Bueno. A solenidade de entrega da honraria contará com a presença do narrador e está marcada para a próxima sexta-feira, 22, no Plenário 13 de Maio. A homenagem foi oficializada pelo presidente da Casa, deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB).

Cafu concedeu entrevista ao Esportes O POVO em abril

Presente em Fortaleza para lançamento do seu livro "A Saga Cafu: o grande sonho", o ex-atleta concedeu uma longa entrevista para as Páginas Azuis do O POVO. Com os repórteres João Pedro Oliveira e Rangel Diniz, o craque conversou sobre sua trajetória de vida e carreira, sobre seu senso de pertencimento ao Jardim Irene, sobre família e palpitou sobre o apagamento da identidade do futebol brasileiro.