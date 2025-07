Ex-presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Eneas Goes é preso

Foi preso na última quarta-feira, 23, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Eneas Goes (PSB). A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) . O caso encontra-se em segredo de justiça e mais informações não foram repassadas, de acordo com nota enviada ao O POVO .

Eneas foi eleito para presidir o Legislativo em votação tumultuada, que precisou de reforço policial. Ele era líder do governo Naumi e venceu Natécia Campos por 12 votos a 11, na ocasião. No momento, a Prefeitura era alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigava contratos com dispensa de licitação firmados pela gestão municipal.

Em 2022, Eneas foi candidato a deputado estadual pelo União Brasil, partido presidido por Capitão Wagner no Ceará. Já no último pleito, realizado em 2024, o ex-vereador apoiou Waldemir Catanho (PT), na disputa pela prefeitura de Caucaia. Eneas também apoiou a irmã, Elzinhas Goes (PSB) para vereadora, mas ela não se elegeu.

Eneas Goes chegou a ter o registro de candidatura cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), juntamente com Naumi, por acusação de que a chapa em 2020 teria se utilizado, de forma ilícita, as redes sociais da Prefeitura para a promoção pessoal durante o período de pré-campanha. Após recurso eles retomaram os direitos políticos.