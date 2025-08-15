Santa Quitéria: TRE decidirá 2ª sobre nova eleição no Município

Prefeitura do município de Santa Quitéria / Crédito: Samuel Setubal

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) marcou sessão para a próxima segunda-feira, 18, quando deverá votar, extrapauta, a proposta de resolução para a realização de nova eleição para prefeito e vice-prefeito de Santa Quitéria, distante 223,46 km de Fortaleza, podendo deliberar sobre a data. O relator do caso é o juiz eleitoral Luciano Nunes Maia Freire. A propositura pede eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito.