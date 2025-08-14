Lupi tem reuniões em Fortaleza com Ciro Gomes e vereadores

Lupi reunido com vereadores de Fortaleza / Crédito: Divulgação/PDT

Em passagem por Fortaleza, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, esteve reunido, em momentos diferentes, com a bancada pedetista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e com o ex-governador Ciro Gomes, que está em vias de deixar a legenda rumo ao PSDB. A reunião com os vereadores da Capital contou ainda com a presença do presidente estadual da legenda, o deputado federal André Figueiredo. O assunto tratado foi a montagem da chapa para deputado estadual e federal em 2026, como mostrou o colunista do O POVO+, Guilherme Gonsalves.