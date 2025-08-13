Lupi ainda tem esperança de manter Ciro no PDT: 'É a casa dele'Líderes do PSDB dão como certo o retorno de de Ciro ao partido; o presidente do PDT, Carlos Lupi, tornou público o desejo de mantê-lo na legenda trabalhista
Em meio às informações da imprensa dando como certa a filiação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao PSDB, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não esconde o desejo de manter Ciro nas fileiras do trabalhismo.
Em um postagem em seu perfil na rede social X, Lupi sinalizou não medir esforços para que Ciro permaneça no PDT. “Vou fazer de tudo para que continue conosco, porque o PDT é a casa dele”, escreveu.
Na mesma postagem o dirigente afirma que Ciro já disse se sentir em casa na sigla. Lupi exalta o ex-ministro dizendo que Ciro é um “livre pensador”, e que numa democracia ele tem "todo o direito de pensar e falar o que acredita”.
Segundo o dirigente pedetista, o ex-governador do Ceará é um dos principais nomes que a sigla conta dentro dos seus quadros. “Não tem mandato, mas continua sendo um dos quadros mais importantes e preparados que temos e meu amigo pessoal”.
A fala de Lupi vai no sentido oposto à fala da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) que ironizou a entrada de Ciro no partido tucano. “PSDB e Ciro: união perfeita. Um partido que perdeu rumo e um político que nunca encontrou”, disse a parlamentar.
Para a deputada, Ciro agora vai representar a “terceira via" em eleições vindouras: “Agora sim a terceira via tem três problemas: falta de voto, falta de projeto e excesso de ego”, concluiu Duda.
