Lupi ainda tem esperança de manter Ciro no PDT: 'É a casa dele'

Em meio às informações da imprensa dando como certa a filiação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao PSDB, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não esconde o desejo de manter Ciro nas fileiras do trabalhismo. Em um postagem em seu perfil na rede social X, Lupi sinalizou não medir esforços para que Ciro permaneça no PDT. “Vou fazer de tudo para que continue conosco, porque o PDT é a casa dele”, escreveu.