Pedro Ferreira Mesquita Filho, conhecido como PP Cell foi camelô nas ruas de Fortaleza e hoje é empresário e vereador / Crédito: FÁBIO LIMA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nascido há 41 anos em Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza, PP Cell é filho de um tratorista e uma dona de casa. Uma vida humilde no Interior, que deu lugar ao trabalho nas ruas do Centro de Fortaleza, onde iniciou a trajetória empreendedora. Hoje, PP CEll possui uma rede de supermercados e cinco lojas de acessórios de aparelhos celulares.

McDonald's, falência e o trabalho como camelô O vereador conta que, ainda com 14 anos, deixou uma realidade "pobre de dinheiro, mas muito rica de valores" no Interior e foi tentar melhorar de vida na capital cearense. Foram quase 10 anos trabalhando como camelô no Centro, uma "profissão sofrida, mas muito honrada", como gosta de destacar. A trajetória começou aos 21, mas antes disso trabalhou no McDonald's, na Ambev e na Caixa Econômica Federal, além de ter tido um depósito de bebidas, que durou apenas 10 meses. "Quebrei e fui atrás de empreender", explica. Loja de acessórios e entrada na política Após período em que não tinha ponto fixo de trabalho, o hoje vereador abriu uma loja de acessórios para celular em 2013. "As coisas foram dando certo, as coisas foram acontecendo, com muito trabalho e honestidade, meu negócio foi crescendo, crescendo, melhorando", conta PP Cell, lembrando que trouxe a esposa para trabalhar junto e foi conseguindo ampliar o número de funcionários.

Vereador PP Cell Crédito: FÁBIO LIMA Entrada na política e "novo nome" O vereador conta que, em 2016, decidiu que deveria se aventurar na política, mas que ouviu diversas opiniões contrárias. "Muita gente próxima a mim não entendeu, me chamou de doido, de louco, porque de fato, isso aqui é uma loucura, mas foi um chamado de Deus. Eu sou muito, muito cristão, muito temente a Deus, senti o chamado de Deus no meu coração", pontua. Convicto de que deveria tentar, foi candidato a deputado estadual em 2018, pelo PSB. O nome na urna já era o atual — o mesmo do estabelecimento comercial que possui. "Minha primeira candidatura, sem saber nada, sem entender nada sobre política. Tirei 25.875 votos, fiquei na primeira suplência de cinco deputados", relembra.

Apesar de ter ficado próximo de ser eleito, não conseguiu assumir o mandato nem interinamente. "Nunca me deixaram assumir, nunca eu consegui assumir", lamenta. LEIA TAMBÉM | O menino expulso de casa que cresceu em abrigo de animais e virou vereador e secretário Dessa vez, eleito Dois anos depois, em 2020, PP Cell tentou um lugar na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), como vereador. Dessa vez, os 7.330 votos conseguidos o elegeram como o parlamentar mais bem votado do PSD.

Na Câmara, passou os quatro anos do primeiro mandato na base do prefeito José Sarto (PDT), chegando a ser vice-líder do prefeito durante um ano. "Fui o vereador que mais levou obra para uma região, Conjunto Palmeiras e Jangurussu, foram os dois bairros que mais receberam obra na gestão do prefeito Sarto", argumenta. Reeleição O trabalho que afirma ter feito nos dois bairros da Capital parece ter dado resultado nas urnas. Em 2024, PP Cell superou o desafio de conseguir a reeleição. Ampliou a votação de quatro anos antes, tendo 10.999 votos, sendo o parlamentar mais votado no Conjunto Palmeiras e no Jangurussu. Agora na oposição Diferentemente da legislatura anterior, PP Cell agora figura a bancada de oposição na Câmara, uma bancada minoritária. A decisão de se opor ao governo Evandro Leitão (PT) é minoritária até dentro da bancada pedetista, que tem oito vereadores, mas onde apenas PP Cell e Jânio Henrique não aderiram à base do petista.