Lupi lutou para manter Ciro no PDT, mas ex-ministro optou pelo PSDB

Presidente nacional do PDT Carlos Lupi / Crédito: FÁBIO LIMA

O presidente do PDT, Carlos Lupi, vinha trabalhando para manter na sigla brizolista o ex-ministro Ciro Gomes, que vinha sendo cortejado pelo PSDB e teve a filiação à sigla tucana confirmada pelo PSDB Ceará na semana passada, ainda sem data para ocorrer. Nas entrevistas que vinha dando, Lupi afirmava a intenção de manter Ciro no partido, sugerindo até uma nova candidatura do ex-governador cearense à Presidência da República em 2026. “Se depender de mim, Ciro não sai”, afirmou em alguns momentos.