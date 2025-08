André elogia Girão por ser favorável a impeachment de Moraes em meio a rumores de candidatura

Além disso, o pai de Fernandes, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) é um dos pré-candidatos do PL ao Senado no ano que vem. Na mesma postagem, André criticou a postura dos outros dois senadores cearenses, Cid Gomes (PSB) e Augusta Brito (PT), chamando ambos de "vergonha" para o Estado.

O deputado federal André Fernandes (PL) foi às redes sociais para elogiar a postura do senador Eduardo Girão (Novo) ao se manifestar favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF). O aceno ocorre em meio a rumores de que Girão pode se filiar ao PL e ser candidato ao governo do Ceará em 2026.

"Eu não poderia deixar de reconhecer, mais uma vez, que, dos três senadores do Ceará, apenas um está honrando o cargo que ocupa: Girão é o único com coragem e favorável ao impeachment de Moraes. Os outros dois, Cid Gomes e Augusta (suplente de Camilo Santana), são uma vergonha! Parabéns, meu irmão Eduardo Girão. Você, sim, representa o Ceará no Senado", escreveu.

Articulação

Conforme apuração do colunista e correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, o senador Eduardo Girão deixou em aberto a possibilidade de disputar o governo do Ceará pelo Partido Liberal. Segundo Girão, a relação entre ele e o PL é favorável e existe alinhamento de ideias, mas ainda não é tempo de decidir sobre as eleições de 2026. Girão, porém, confirmou as conversas com o futuro presidente do PL.

"Tenho conversado com o André Fernandes, meu colega de Congresso e que tem demonstrado coragem e determinação nas boas pautas para o Ceará. Ainda estamos há um ano das convenções partidárias, quando realmente serão definidas as candidaturas e eventuais mudanças partidárias . Estamos trabalhando e tudo será definido no tempo certo", afirmou em julho.

Integrantes do PL no Estado confirmaram os diálogos para que Girão seja o cabeça-de-chapa do partido na candidatura ao governo. A articulação, contudo, precisa ser aprovada pela Executiva nacional do partido. A ideia é esperar o fim do imbróglio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o Supremo Tribunal Federal para entrar no assunto.